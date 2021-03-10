فورد توسّع أسرة مركباتها العملاقة برباعية دفع جديدة

أعلنت شركة فورد عن نموذج معدل جديد ستضيفه إلى أسرة سياراتها البيك آب الكبيرة الرباعية الدفع.

من حيث المقاييس تتطابق السيارة الجديدة تقريبا مع مركبات F150 Super Duty الموجودة حاليا، لكنها تختلف عنها قليلا من ناحية التصميم الخارجي، فبدلا من الشبك المطلي بالكروم على الواجهة حصلت هذه السيارات على ألوان للشبك تتطابق مع اللون الأساسي للهيكل، كما أضيفت عليها بعض التعديلات على تصميم القمرة من الداخل.

وجاءت قمرة هذه المركبات بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمس ركاب، كما تميزت واجهة القيادة فيها عن تلك الموجودة في مركبات Super Duty السابقة بشكل ملحوظ، إذ تغير تصميم فتحات نظام التكييف، وتصميم أزرار الواجهة، كما حصلت على شاشة أكبر بمقاس 12 بوصة مع نظام Super Duty يدعم الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay و Android Auto.

ويمكن لهذه المركبات نقل حمولات تصل إلى 3.6 طن، وجر مقصورات يصل وزنها إلى 16.8 طن، كما جهزت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، فضلا عن أنظمة تساعد على التحكم بكل عجلة على حدة لتسهيل القيادة على الرمال أو الأماكن المغطاة بالأوحال والثلوج.

وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات سعتها 7.3 ليتر تولد عزما يعادل 436 حصانا، ونسخ بمحركات توربينية بـ 8 أسطوانات يعادل عزمها 482 حصانا، أما أسعار نسخ F-250 منها فستبدأ من 34 ألف دولار، وأسعار نسخ F-450 ستبدأ من 55 ألف دولار.