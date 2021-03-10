تسريب يكشف مواصفات ساعة سامسونغ ”Galaxy Watch 4” المقبلة

كشفت تقارير تقنية عن تفاصيل ساعة سامسونغ الجديدة، التي سيكون أهم تغيير فيها هو الانتقال إلى العمل بنظام التشغيل (Wear OS) بدلا من نظام التشغيل (Tizen) التابع لسامسونغ.

ومن المتوقع أن تحمل الساعة اسم (Galaxy Watch 4) أو (Watch Active 3) أو قد تخرج سامسونغ باسم جديد لم يسبق أن أطلقته على خط ساعتها.

وقالت مصادر إن التحول إلى نظام التشغيل الجديد سيكون له تأثير كبير على دعم التطبيقات والتكامل مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

ومع نظام التشغيل الجديد يمكن لساعة (Galaxy Watch 4) تشغيل أفضل تطبيقات الجهات الخارجية، ودعم تطبيق الدفع الإلكتروني (Google Pay) والتكامل بشكل أفضل مع الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدلا من هواتف شركة سامسونغ فقط.

ويتوقع أن يأتي الطراز الجديد من الساعة الذكية بميزة مراقبة الجلوكوز في الدم مثل ساعة أبل الذكية القادمة (Watch Series 7).

وقالت مصادر إن ”المعهد المتقدم للتكنولوجيا“ التابع لشركة سامسونج ابتكر تقنية تسمى (Raman Spectroscopy) تستخدم الليزر لتتبع مستويات الجلوكوز في الدم بدقة كافية بحيث لا تحتاج إلى وخز إصبعك بعد الآن.

وتحافظ الساعة على مواصفات الجيل السابق من حيث الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ، وشاشة دائرية من نوع Super AMOLED بدقة 360×360 بكسل، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass DX.

وترجح التوقعات أن شركة سامسونغ قد تطلق ثلاثة طرز أحدها أصغر حجما بدلا من اثنين كما في السلسلة السابقة.

ويتوقع أن يتم إطلاق الساعة الجديدة خلال هذا الصيف، مع الطراز الجديد من هاتفها القابل للطي (Galaxy Z Fold 3) خلال أغسطس أو سبتمبر 2021، على أن يقارب سعرها المرتفع 500 دولار مبدئياً.