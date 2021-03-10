قراصنة يخترقون كاميرات أمنية في شركات وسجون ومستشفيات أمريكية

اخترق قراصنة مجموعة هائلة من بيانات كاميرات الأمان وتمكنوا من الوصول إلى لقطات حية من داخل مصانع ومستودعات كبيرة، ومنها مصانع السيارات الكهربائية ”تسلا“.

وذكر تقرير نشرته ”بلومبيرغ“، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من المتسللين اخترقوا بيانات الكاميرات الأمنية التي جمعتها شركة فيركادا ”Verkada Inc“، وهي شركة ناشئة في وادي السيليكون تبيع أنظمة الكاميرات الأمنية على شبكة الإنترنت.

وزعم القراصنة أنهم تمكنوا من الوصول إلى 150 ألف كاميرا مراقبة داخل الشركات والسجون والمدارس وأقسام الشرطة والمدارس والمصانع وكذلك المستودعات التي تديرها تسلا، بما فيها بعض الكاميرات التي تستخدم تقنية التعرف على الوجه.

كما تمكنوا من مشاهدة لقطات من مستودع الشركة التي يقودها إيلون ماسك في شنغهاي، تُظهر العمال على خط التجميع، إلى جانب مشاهدتهم مقاطع من داخل مكاتب فيركادا نفسها وتمكنوا من الوصول إلى الأرشيف الكامل لجميع عملائها.

بالإضافة الى ذلك، شارك مسؤولون عن الاختراق بعض اللقطات التي تم التقاطها، وتضمنت مقطع فيديو من داخل مستشفى في فلوريدا ظهر فيه ثمانية من العاملين بالمستشفى وهم يصارعون رجلا قبل أن يضعوه في سرير.

كما استُهدف أكثر من 300 كاميرا أمنية داخل سجن مقاطعة ماديسون في هنتسفيل، ألاباما.

وأظهر خرق البيانات كيف تحتاج الشركات إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للتعامل مع تهديد الهجمات الإلكترونية التي زادت حدتها وسط وباء كورونا.

في هذا السياق، أخبر أحد المتسللين، ويدعى تيلي كوتمان، الوكالة الإخبارية، أنه كان جزءا من مجموعة قرصنة دولية نفذت عملية الاختراق، لإظهار مدى سهولة اختراق الأنظمة. إلى جانب قراصنة البيانات من الشركات مقابل أموال الفدية.