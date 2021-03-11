تسبب هشاشة العظام.. تعرف على مخاطر السباحة

تسبب هشاشة العظام.. تعرف على مخاطر السباحةحذرت أولغا شميلفا، المتخصصة في التربية البدنية العلاجية، من أن التدريب المكثف على السباحة يمكن أن يكون خطيرًا مع هشاشة العظام المتقدمة.

وقالت لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "تحتاج أولاً إلى تصحيح كثافة عظامك بالعلاج الصحيح وبالتمارين الرياضية. بعد ذلك فقط يمكنك الذهاب إلى تدريب مكثف على السباحة".

وبحسب الاختصاصية، فإن العلاج برفع الأثقال يقوي مشد العضلات ويمنع الكسور حتى في حالة الإصابة بهشاشة العظام. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفيتامينات المعدنية والمستحضرات الهرمونية، التي يجب أن يصفها طبيب الغدد الصماء، على كثافة العظام، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وأضافت شميلفا: "لا يمكن السباحة إلا بعد إجراء العلاج".

هشاشة العظام هي السبب الرئيسي لكسور العمود الفقري. والنساء بعد سن الخمسين معرضات بشكل أساسي للإصابة بهذا المرض.