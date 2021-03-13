جوجل تضيف خاصية جديدة لمتصفحها على الأندرويد

أطلقت شركة غوغل خاصية جديدة لتطبيقها على نظام الأندرويد، من شأنها أن تساعد على تأمين الأجهزة وحمايتها من البرمجيات الخبيثة.

وزودت الشركة متصفح كروم الخاص بالأندرويد بخاصية تسمح للمستخدمين بالاطلاع على عينة من الصفحة قبل فتح رابطها، ما يسمح للمستخدمين بتجنب فتح الصفحات الاحتيالية أو غير المرغوب فيها.

ووفقا لموقع ”فيرست بوست“، يمكن استخدام الميزة الجديدة من خلال الضغط مطولا على الرابط، وفتح القائمة التي كانت تحتوي على خيارات مثل ”فتح في علامة تبويب جديدة“ و“نسخ عنوان الرابط“، والتي أصبحت الآن تحتوي على خيار جديد يسمى ”معاينة الصفحة“ بين خياري ”فتح في وضع التصفح المتخفي“ و ”نسخ عنوان الرابط“.

وبمجرد أن يختار المستخدم هذا الخيار، يتم فتح معاينة للصفحة تغطي 75% من الشاشة، بحيث يكون رمز الموقع واسم النطاق والصفحة في الجزء العلوي مع خيار لتوسيع المعاينة وزيارة الصفحة أو إغلاقها.

وتأتي هذه الخاصية بعد عمل غوغل عليها على مدى العامين الماضيين، وهي تشبه خاصية معاينة الفيديو في تطبيق كروم، التي تسمح للمستخدم بالضغط مطولا على الفيديو لرؤية لقطات منه قبل فتحه.

وتمت إضافة الخاصية إلى التطبيق كجزء من تحديث Chrome 89، الذي يتضمن أيضا في إصدار الويب مشاركة الويب وصفحات أخبار قابلة للتخصيص، وصفحة استكشاف ذات تصميم جديد.