سامسونغ تطرح هاتفا منافسا زهيد الثمن

بدأت شركة سامسونغ بطرح Galaxy M12 الذي أتى بمواصفات تصوير ممتازة وسعر ينافس معظم الهواتف الذكية المتوسطة الفئة في الأسواق.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (164/75.9/9.7) ملم، ووزنه 221 غ.
أما الشاشة فيه فأتت PLS IPS بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الجيد لهذا الجهاز معالج Exynos 850 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52، وذواكر وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابابيت، وذواكر تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 130 يورو تقريبا زوّد الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
كما جهزته سامسونغ ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
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