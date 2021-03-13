شطب شركة ”شاومي” الصينية مؤقتا من القائمة السوداء في أمريكا

حكم قاض في واشنطن بشطب شركة "شاومي" الصينية، للهواتف الذكية مؤقتا من القائمة السوداء ، التي أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. ورأى القاضي في القرار، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن وزيري الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا شاومي على القائمة السوداء لم يثبتا أن مصالح الأمن القومي التي تنطوي عليها القضية، داهمة، وقرر سحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة وتعليق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها "شركة عسكرية شيوعية صينية".

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