فيسبوك تطلق مبادرة جديدة لفهم محتوى فيديوهات مستخدمى المنصة

أطلقت شركة فيسبوك مبادرة جديدة تمثل أكبر الاختراقات المحتملة فى عالم الذكاء الاصنطاعي، والتعلم الآلي، حيث تهدف المبادرة لفهم محتوى الفيديوهات التى يبثها مستخدمى المنصة.

وذكرت الشركة - وفقا لوكالة (سبوتنيك) الروسية - "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التى تغطى كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعى على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".

وحال تمكنت الشركة من تحقيق هدفها وفهم محتوى مقاطع الفيديو، فإن ذلك سيمنحها رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، ويسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم فى العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.

