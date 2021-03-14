”ريلمي” تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي بشاشة منحنية

بعد سلسلة طويلة من التسريبات، تم الإعلان أخيرا عن هاتف Realme GT الأسبوع الماضي، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى ظهرت في الأفق أنباء تشير لقرب إطلاق هاتف Realme GT Neo، كأول هاتف بشاشة منحنية من ”ريلمي“.

وظهر الهاتف في قاعدة بيانات وكالة اعتماد بالصين (TENAA) بالكود RMX3116، وفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“.

وأهم ما يمكن ملاحظته بحسب الصور المرفقة بشهادة التسجيل لدى الهيئة الطبية الرسمية، الشاشة التي تحتوي على حواف منحنية، ما يجعل GT Neo النموذج الأول للشركة بمثل هذه الميزة.

وفي الخلف يوجد الشعار التقليدي DARE TO LEAP، بالإضافة إلى وحدة كاميرا ثلاثية رئيسية موجودة عموديا.

ومن المتوقع أن يدعم الطراز المتطور للعملاق الصيني، شبكات الجيل الخامس، مع شاشة أموليد قياس 6.55 بوصة وبطارية 4400 مللي أمبير، سيتم تقسيمها إلى قسمين يحمل كل منهما 2200 مللي أمبير.

ويعمل الهاتف الرائد بنظام Android 11، بالإضافة إلى تثبيت إصدار UI 2.0 من ”ريلمي“، وسيكون سمك الهاتف الذكي 7.8 ملم فقط، وسيوجد زر الطاقة على الجانب الأيسر وزر التحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن.

ووفقا للبيانات الأولية، سيبلغ معدل تحديث الشاشة 90 هرتز، بدقة Full HD +، ومن المتوقع أن تكون كاميرا السيلفي الأمامية في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، وستحتوي أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بشاشة فرعية.

وأكدت الشركة رسميا أن الهاتف الذكي سيكون مزودا بمعالج Dimensity 1200.

ومن المتوقع إطلاق GT Neo في أبريل/ نيسان القادم، كما يُنتظر أن تقدم الشركة معلومات رسمية عنه قريبا.