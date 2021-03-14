مميزات الواتساب الذهبي 2021 يجب أن يتم معرفة أن هذه النسخة من واتساب مميزة وبها الكثير من الخيارات والعديد من الاضافات والمميزات التي لم تكن موجودة في النسخ الأخرى، ولذلك فيحصل على شعبية كبيرة من المستخدمين، وتقوم الشركة بتطوير هذا الواتس الذهبي من قبل المطورين المعروفين والمشهورين، بشكل خاص مع ملاحظة أن عدد مستخدمي واتساب الذهبي قد ازدادت بشكل كبير بسبب إعجاب المستخدمين بهذا البرنامج، ومع وجود المميزات العديدة في مثل تجميد الظهور أو إخفاء وتغيير السمات، وكذلك زيادة حجم الحالة إلى عدد ساعات أكثر وإضافات أخرى كثيرة.

مميزات الواتساب الذهبي 2021

واتساب الذهبي له الكثير من المميزات والتي منها:

أنه ضد الحظر.

يمكن فصل الإنترنت في نسخة واتس الذهبي وتشغيلها بإخفاء الإنترنت من أجل تجنب إزعاج الآخرين لك.

يمكنك أيضًا عدم إظهار متابعة حالة الأشخاص الموجودين لديك في الواتساب الذهبي.

كذلك لديك إضافة خيار من أجل إرسال الرسالة الجماعية للجروب.

يمكن الاحتفاظ كذلك خاصية المراسلة من خلال وضع رقم آخر لنفس الواتس، وكذلك بالمحادثات السرية بينك وبين الآخرين.

أيضًا يمكن من خلاله الاستماع للتسجيلات الصوتية بشكل تلقائي.

إمكانية إخفاء أنك قد قمت بسماعها وذلك على المرسل.

يمكن الاحتفاظ بالرسائل.

هناك إمكانية استعادتها من خلال خطوات قليلة.

يمكن أيضًا إضافة الوضع الليل في واتس الذهبي.

يوفر ثيمات جديدة وفخمة ومتنوعة، والتي تحتوي على 999 سيم.

وهناك أيضًا إصلاحات بشكل فوري لجميع المشكلات الخاصة بتثبيت تلك الثيمات.

يمكن إمكانية فصل المحادثات المجموعات عن المحادثات الخاصة بشكل سريع.

إمكانية تشغيل الاستيكرز المتحركة بشكل جديد ورائع.

يمكنك إجراء المكالمات المجانية وإمكانية إظهار أي رسالة تم حذفها في الواتس.

كذلك دعم الملصقات بالواتساب.

وكذلك إتاحت الخصوصية في الصور والفيديو.

إرسال الرسائل النصية بشكل مجاني لإجراء المكالمات المرئية والصوتية بشكل مجاني.

إرسال مقاطع الفيديو والمستندات والصور.

إرسال الرموز التعبيرية المتنوعة. تلقي الرسائل عبر الإنترنت سواء المتصل أو غير متصل.

تميز رسائل الدردشة بوضع نجمة.

نشر الرسائل إلى جهات الاتصال المختلفة في وقت واحد.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقال مميزات الواتساب الذهبي 2021 ونود أن يكون نال إعجابكم.