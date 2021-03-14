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عمر شويل - جدة تحديث تردد قناة توم وجيري 2021 على جميع الأقمار هو من التحديثات المطلوبة بشكل خاص لأن هذه القناة محببة لدى الكبار قبل الصغار، وهذه القناه اسمها مستوحى من اسم أشهر أفلام الكرتون المعروفة، والتي نالت شهرة منذ أعوام كثيرة، وفي معظم دول العالم العربي هناك قطاع كبير من مشاهدي القناة حيث تحقق المشاهدات العالية على النايل سات ولها العديد من الترددات.

تحديث تردد قناة توم وجيري 2021 على جميع الأقمار

تحديث تردد قناة توم وجيري على النايل سات لأن قناة توم وجيري بعد التحديثات الأخيرة بشكل خاص يبحث الكثير عن ترددها، حيث أن هناك الكثير من المشاهدين الذين قاموا البحث عنها من أجل الاستمتاع بما تقدمه، وهناك التحديث الجديد لترددها على النايل سات وهو كالآتى:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355 .

معامل الترميز: 27500.

ترددات قناة توم وجيري

قناة توم وجيري من أفضل قنوات الأطفال في الفترة الراهنة وهي تقدم أشهر أفلام الكرتون في العالم، والتردد الخاص بها هو:

التردد: 11354.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: HD.

تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات

يمكن تنزيل تردد قناة توم اند جيري على القمر الصناعي عرب سات بسهولة والاستمتاع بمشاهدتها، حيث أن ترددها كالتالي:

التردد: .11354

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط وإدخال تردد قناة توم وجيري الجديد

قناة توم اند جيري تقدم بشكل خاص ما يحبه الأطفال والكبار من خلال العرض المستمر للأفلام الكرتونية والحلقات الخاصة بمسلسل توم اند جيري ويمكن ضبط وإدخال التردد الجديد للقناة من خلال اتباع الخطوات التالية بسهولة على النايل سات:

أولًا يتم اختيار القمر الصناعي نايل سات.

يتم إدخال تردد قناة كرتون توم اند جيري وهو 11354.

اختيار الاتجاه عمودي. اختيار معدل الترميز 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ ⅚.

ثم الضغط على موافق أو على إدخال حسب نوع الرسيفر.

ثم بعد ذلك يتم تنزيل القناة بسهولة، ويمكنك مشاهدتها والاستمتاع بأفلامها الكرتونية.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان تحديث تردد قناة توم وجيري 2021 على جميع الأقمار ونرجو أن يكون نال إعجابكم.