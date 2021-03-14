شدات ببجي مجانية من تطبيقات مختلفة والحصول على ملايين من الشدات خلال لحظات

شدات ببجي مجانية إليكم هذه المقالة عن تطبيقات لشحن شدات ببجي مجانا بطرق مختلفة وتطبيقات متعددة فأختر الطريقة التي تعجبك فاليكم موقع ببجي الرسمي لتحويل الشدات Glitch Prize وموقع شحن ببجي mGamer .

شدات ببجي مجانية

إليكم طرق مختلفة لشحن شدات ببجي مجانا والاشتراك في موسم الرويال باس الذهبي والحصول على ملايين من الشدات ببجي مجانا بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة مضمونة ومجربة.

شحن شدات من تطبيق Glitch Prize

تطبيق Glitch Prize عبارة عن مجموعة من المهام البسيطة التي تنجزها وفور أنجزها تحصل على شدات تصل إلى 700 شدة كل ما عليك هو تحميل التطبيق والتسجيل البيانات الخاصة بك الايميل والباسورد والاسم وبعد ذلك يكون التطبيق جاهز للاستعمال فمن أجل الحصول على شدات ببجي مجانية إليك الآتي :

عليك الدخول إلى التطبيق والضغط على كلمة play فعليك اللعب الألعاب المتاحة إليك للحصول على شدات ببجي وكل ما لعبت أكثر تحصل على شدات أكثر فهي ألعاب سهلة وبسيطة .

وكل ما لعبت أكثر تحصل على شدات أكثر فهي ألعاب سهلة وبسيطة . ضغط على زرار الinvite وتقوم بدعوة أصدقائك فمن خلالها تحصل على شدات ببجي مجانا وكل ما دعوت أكثر تحصل على شدات أكثر.

وكل ما دعوت أكثر تحصل على شدات أكثر. مشاهدة بعض الفيديوهات من داخل التطبيق فتمكنك على الحصول على شحن شدات ببجى مجانا .

ألعاب جديدة وبسيطة يوميا يمكنك من خلالها شحن الشدات ببجي وشحن الجواهر فري فاير مجانا.

شحن شدات ببجي من تطبيق mGamer

التطبيق mGamer من أسهل التطبيقات لشحن شدات ببجي مجانية وبطريقة سهلة ومضمونة ومجربة مسبقا فعليك تحميل هذا التطبيق من جوجل بلاي على هاتفك الاندريد وعند التحميل يجب أن تسجل بياناتك المطلوبة لكي يكون التطبيق جاهز للاستخدام فيعد تطبيق mGamer من افضل وأسهل موقع لتحويل شدات ببجي فعند حصولك على الرصيد يمكنك تحويله إلى شدات ببجي فمن أجل الحصول على شدات ببجي مجانية عليك أن تقوم بالآتي:

عند تحميل تطبيق mgamer ادخل إلى جوجل بلاي وأعطيه تقييم 5 من النجوم فيعطيك التطبيق بنقاط رصيد في حسابك، يمكنك تبديلها بسهولة الشدات ببجي مجانية أو جواهر فري فاير .

أو . ضغط على زرار الinvite وتقوم بدعوة أصدقائك فمن خلالها تحصل على شدات ببجي مجانا وكل ما دعوت أكثر تحصل على شدات أكثر كما فعلنا في التطبيق المسبق.

وكل ما دعوت أكثر تحصل على شدات أكثر كما فعلنا في التطبيق المسبق. مشاهده الإعلانات الموجودة بداخل التطبيق، يمنحك الرصيد لتحويله إلى شدات مجانية .

. يعرض التطبيق عليك زيارة بعض المواقع فكل ما زرت موقع تحصل على رصيد لتحولها إلى شدات ببجي.