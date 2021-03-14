نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب أسرار شركة أبل يحبط موظفيها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطارد شركة أبل مهندس التصميمات السابق لمنتجاتها والذي تعمد تسريب معلومات وأسرار الشركة التجارية مقابل كسب داعيا مجانية لمشروعه الناشئ بعد الانفصال عن أبل، سايمون لانكستر هو واحد من عشرات آلاف موظفي شركة أبل عمل منذ عام ٢٠٠٨ واستمر في العمل لمدة ١١عاما، قالت أبل إنه يعمل لديها عشرات الآلاف من الموظفين بجهد وطاقة عاليه، من أجل إسعاد عملائها ومساعدتهم، وان سرقة مجهودهم وأسرار الشركة يقلل من عزيمتهم ويحبطهم، قبل تقديم لانكستر استقالته في ١٥ أكتوبر /تشرين الأول قام بتسريب معلومات وأسرار خاصة بشركة أبل لأحد الصحفيين مقابلأنةيكتب الصحفي عن شركة لانكستر الناشئة بعد مغادرة أبل، إذ بلغ تمويلها مليون دولار.

المعلومات المسربة الخاصة بمشروع Project x

ومن الجدير بالذكر أن الصحفي طلب المزيد من المعلومات حول مشروع جديد تقوم به شركة أبل وتشير إليه project x.

تدعي أبل أن لانكستر حضر اجتماعا حول project x، بعد أن قدم استقالته وعلي الرغم من تلقي تعليمات من احدموظفي شركة أبل بعدم الحضور، إلا أنه استخدم حسابه ضمن أبل لتنزيل معلومات سرية حتى آخر يوم عمل له الأول من تشرين الثاني ٢٠١٩ ، بعد استقالته بدأ لانكستر العمل كرئيس للمنتجات الاستهلاكية لدى شركة Arris composites.

موقف شركة Arris composites من دعوة أبل القضائية

لم ترد شركة Arris composites على رسالة البريد الإلكتروني والذي يطلب التعليق حول دعوة أبل القضائية ضد لانكستر مهندس التصميمات السابق لديها، لا تزال أبل تحقق في خيانة لانكستر لها وتسريبه لمعلومات وأسرار الشركة وتفحص الأجهزة.

لانكستر ليس الموظف الوحيد المتهم بخيانة وتسريب معلومات أبل التجارية في ٢٠١٩ رفعت أبل دعوى قضائية ضد أحد مهندسي الشركة يدعى جيرارد ويليامز الثالث أطلق شركة ناشئة بعد مغادرته لشركة أبل ومهندسين آخرين متهمان بسرقة أسرار الشركة وانضما بالشركات الصينية وقد اعترفا بذلك.