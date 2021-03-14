طريقة حجز موعد في المرور عبر منصة ابشر للاستفادة من الخدمات المرورية المقدمة

طريقة حجز موعد فى المرور عبر منصة ابشر للاستفادة من الخدمات المرورية المقدمة حيث متاح لكل مواطن سعودي القيام بحجز مسبق إلكترونيا دون الذهاب الى الأماكن المخصصة لمصلحة المرور حيث يوجد الكثير من المواطنين ليس لديهم المعرفة عن طريقة حجز موعد في المرور من اجل استلام رخصة سيارة أو استلام أستمارة السيارة أو أي خدمة من خدمات المرورالمقدمة و يأتي ذلك سعيا لمجهودات المملكة العربية السعودية في إطار تخفيف حالات الازدحام والتكدس في بعض المصالح المرورية الحكومية سوف نقوم بشرح كيفية حجز موعد مروري مسبق عبر منصة ابشر والقيام بهذه الخدمات من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري.

الخدمات المرورية عند حجز موعد فى المرور السعودي للمواطن

المرور السعودي يتيح العديد من الخدمات المرورية الإلكترونية والمقدمة عبر منصة ابشر للمواطنين السعوديين والمقيمين للقيام بحجز موعد مسبق وذلك من أي فرع من فروع المملكة وهي كالاتي:

من هذه الخدمات المتاحة للمواطنين عبر منصة ابشر إصدار رخصة قيادة. إنهاء اجراءات حادث مروري. إصدار تصريح قيادة مؤقت. إصدار رخصة سير بدل فاقد أو بدل تألف. تجديد رخصة سير تعلم قيادة. نقل ملكية المركبة في الحالات المتعسر نقلها عن طريق المعارض والشركات. تجديد رخصة قيادة. إصدار لوحات مركبة بدل تألف و بدل فاقد. استبدال لوحات المركبة. اجراءات الهيئات المديرية. طباعه أذن إصلاح مركبة. طباعة تقرير حادث مروري. استبدال رخصة قيادة. إصدار رخصة قيادة بدل تألف أو بدل فاقد. اجراءات تجديد رخصة سير. طباعة تصريح بيانات. تغيير وضع المركبة تعديل بيانات المركبة. إصدار تصريح سعية السلامة المرورية والعديد من الخدمات الأخري المقدمة.

خطوات حجز موعد مروري عبر منصة ابشر للقيام بهذه الخدمات

نقوم بالتوجه الى احد محركات البحث الإلكترونية ابشر.

قم بالنقر على اول نتيجة بحث ابشر للأفراد.

قم بإدخال اسم المستخدم و رقم الهوية ثم قم بإدخال كلمة المرور.

التالي قم بالتسجيل على الدخول.

سوف تفتح معك صفحة التحقيق من التجديد للدخول فئة الرمز عبر الجوال المسجل في ابشر.

قم بإدخال رمز التحقيق الذي وصل عبر الجوال في هذه الأيقونة.

ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

سوف تفتح معك صفحة الخدمات الإلكترونية لمنصة ابشر.

ثم قم بالتوجه على خدمة المواعيد.

ثم قم بالنقر على أيقونة خدمات مواعيد المرور.

سوف تفتح معك صفحة خدمات المرور تجد رسالة.

تسمح هذه الرسالة للمواطنين بحجز موعد بفروع المرور لأجراء خدمة أي من الخدمات التالية:

حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الاطلاع وطبع موعد حالي.

قم بالنقر للتوجه للانتقال لخدمة المواعيد.

سوف تفتح معك المرحلة الأولي من مرحلة حجز موعد في المرور وهي مرحلة حجز الموعد.

التالي اختر الموعد المناسب لك بعدها تأكيد بيانات الموعد وتذكره الموعد.

ثم قم بالنقر على “حجز.”

التالي يتم الانتقال الى صفحة تأكيد الموعد قم بالتأكيد على مراجعة كافة البيانات.

ثم قم بالنقر على زر التأكيد على بيانات الموعد.

بعد الانتهاء من كافه الخطوات بشكل سليم سوف يتم الانتقال بك الى صفحه تذكره الموعد التي تم حجزها.

ثم قم بالنقر على زر الطباعة حتى تتمكن من الحصول على التذكرة.

في النهاية قم بتحضير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لإتمام العملية التي ترغب في القيام بها.

ثم قم بزيارة الى مكتب المرور في الموعد المحدد له لإتمام الخدمة التي ترغب بها

ملحوظة :- عند اختيار احد الخدمات التي ترغب في إنهاءها بحجز اقصي 2 من الخدمة فقط.