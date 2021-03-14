طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State الجديدة الاصدار الاخير 2021 مجاناً

طريقة تحميل لعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State الجديدة قد ازدادت عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة عبر محركات بحث جوجل من أجل معرفة الخطوات المتبعة لتحميل لعبة ببجي، وبالأخص بعد أن تم تحديث الكثير من الإضافات بها وتطبيق الإصدار الجديد، وأصبحت من أشهر الألعاب التي يتم تحميلها بالفترة الحالية وهي لعبة يتم اللعب بخا من خلال عدة أفراد كما أنها قامت بإنشاء اللعبة منذ عام 2017 بالتحديد بيوم 23 من شهر مارس وأصبح يفضلها ملايين الأشخاص، وقد اشتهرت بوقت قصير من تداولها في كافة أنحاء العالم بطريقة سريعة، لأنها لا تشترط فئة عمرية معينة لكافة الأعمار.

هذه اللعبة تميل للواقع بشكل كبير في الكثير من الأحداث من أبرزاها القيام بإضافة الاسكوبات الجديدة، كما أنه قد تم أضافة أصوات جديدة بها من صوت التكسير للزجاج وكأنه تم كسره بالفعل، إلى جانب وجود الكثير من التغييرات بأشكال السيارات وكذلك القطارات التي تتواجد بداخل اللعبة، كما أنها متاحة لكافة الأجهوة اللوحية وأجهزة الاندرويد وأيضاً الكمبيوتر والاب توب وغيرها من التقنيات الحديثة، وتمكن كافة اللاعبين بها المشاركة والمنافسة بين الأصدقاء بالصوت خلال اللعب، دون أن تشترط دولة معينة بإمكانك أن تدخل في منافسة مع فرق مختلفة بكافة أنحاء العالم، فبإمكانك الآن القيام ببعض الخطوات السهلة للقيام بتحميل لعبى ببجي على أجهزة الاندرويد والأيفون.

أصبح بإمكانك الآن بكل بساطة أن تقوم بالبحث عن تحميل لعبة ببجي الجديدة من خلال متجر جوجل بلاي، فقط عن طريق الدخول للمتجر والنقر أعلى الصفحة على أيقونة البحث.

من خلال متجر جوجل بلاي، فقط عن طريق الدخول للمتجر والنقر أعلى الصفحة على أيقونة البحث. من ثم يتم إضافة اسم اللعبة إذا كانت موجودة على جهازك قم بالنقر على تحديث وإذا لم تكن موجودة عليك بالضغط على تحميل، ولكن يجب أن تدرك أن مساحتها حوالي 400 ميجا.

من ثم قم باتباع مهام تثبيت اللعبة على الهاتف وتمكن بالعب بها مع أصدقائك، عن طريق ما تحمل من جرافيك عالي الجودة وتحتاج لأجهزة قوية عند تشغيلها، ولكن عند تحميل الإصدار اللايت يكون سهل وبسيط عن الإصدار الجديد.