طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 بدون تطبيقات والحصول على أسلحة ومكفاءات مجانية

كيفية الحصول على شحن شدات ببجي مجانا وعلى أشكال مجانية في ببجي موبيل بعض النصائح والحيل واسترداد الرموز والحصول على أشخاص جديدة وسريعة والحصول على جميع الأسلحة القنابل التي تحتاج أليها، أتمنى أن تستمتع جميعًا برموز استرداد pubg الخاصة بنا ونأمل أن تحصل على مكافآت مجانية أيضًا.

شحن شدات ببجي مجانا

يحتوي هذا الدليل على الكثير من الحيل على ببجي موبيل للحصول طريقة شحن شدات ببجي وأشكال ببجي مجانًا. في هذا المحتوى الحصري، سوف نتعرف على جلود المسدسات ونهر AKM الجليدي وجلود داسيا والعديد من العناصر الأخرى داخل اللعبة. إذا كنت تبحث عن خدعة للحصول على Uc مجانًا في الموسم الجديد من ببجي موبيل، فاتبع الخطوة المذكورة أدناه للحصول على شدات مجانًا من uc pubg mobile.

أولاً وقبل كل شيء، انقر فوق S12 [ستجد أدناه ملف التعريف الخاص بك]

بعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق Purch UC

ثم انقر الآن على الخيار الأول 60 UC.

ثم انقر فوق متابعة.

يجب عليك النقر فوق خيار استرداد الرمز.

الآن استخدم رمز القسيمة – 01GF-FMB9-953C-L8BG (قم بتغيير آخر تسلسل 2 إذا كان هذا الرمز لا يعمل أو قم بأخذة نسخ، قم بتغييره مرارًا وتكرارًا حاول مرة أخرى بأرقام مختلفة)

بعد تطبيق رمز القسيمة، يتم إضافة 110 دولار إلى محفظة Google وغيرها التي يمكنك اشتراء بها شدات كما تريد.

ثانيا كيفية الحصول على أسلحة جديدة

يجب أولا بزيارة Pubg Redeem Center .

ثم أدخل معرف شخصيتك ورمز التحقق والأهم رمز استرداد.

ثم بعد ذالك إدخال كل التفاصيل المعطاة.

ثم اضغط على زر استرداد.

ثم افتح الآن ببجي موبايل الخاص بك واضغط على صندوق البريد.

وهناك سترى مكافأتك المجانية.

ثم انقر على جمع زر للحصول على سلاح AKM مجانا.

بساطة انقر فوق 1 Tap Buy.

لقد اشتريت 60 uc بنجاح مجانًا.

كرر الخطوة المذكورة أعلاه 10 مرات.

يمكنك ببساطة ترقية بطاقة النخبة الملكية الخاصة بك بدون أي تطبيق.

طريقة اخرى للحصول على مكفاءات

افتح متجر google play.

قم بتنزيل Touch VPN منه.

قم بتثبيت وفتح تطبيق VPN والاتصال بخادم ألمانيا.

بعد ذلك، افتح تطبيق ببجي موبيل الخاص بك.

انتقل إلى الإعدادات وقم بتغيير منطقتك من آسيا إلى ألمانيا.

الآن اضغط على الحدث.

هناك سترى جلد داسيا مجاني وإكمال كل تلك المهام.

أخيرًا، اجمع جلد داسيا والأسلحة مجانًا.