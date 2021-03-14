طريقة تحويل رقم الجوال إلى رابط واتساب بسهولة وفتح الواتساب من الكمبيوتر

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عمر شويل - جدة طريقة تحويل رقم جوالك إلى رابط واتساب بسهولة وفتح الواتساب من جهاز الكمبيوتر، حيث يُعد الواتساب أحد أهم التطبيقات التي يُفضلها الكثير من عشاق التواصل الاجتماعي وعالم شبكات الإنترنت، وهناك العديد من المزايا التي لا يعرفها الكثير من مُستخدمي تطبيق واتساب مع الحفاظ على خصوصية حسابك وحمايته، حيث أن حديثنا اليوم عن مزايا يبحث عنها الكثير من مُستخدمي التطبيق، لذا فسوف نتناول اليوم ميزة جديدة في واتساب قد يحتاجها الكثير من المستخدمين بشكل كبير، حيث نوضح اليوم طريقة تحويل رقم الجوال إلى رابط للانتقال مُباشرة إلى مُحادثات واتساب، بالإضافة أيضا إلى طريقة فتح تطبيق الواتساب من الكمبيوتر.

طريقة تحويل رقم الجوال إلى رابط واتساب

لكي تتمكن من تحويل رقم جوالك إلى رابط واتساب عليك كتابة الصيغة التالية wa.me/ في صندوق البحث العلوي في المتصفح، ثم كتابة رمز الدولة ومن المعروف أن كود الاتصال بالمملكة العربية السعودية هو 966 ثم يتم كتابة رقم جوالك على الفور، لتصبح بذلك هذه الصيغة عبارة عن رابط تتمكن من خلاله الانتقال مباشرة إلى محادثات واتساب، وذلك دون الحاجة إلى تسجيل الرقم وحفظه في الجوال.

طريقة فتح الواتساب من الكمبيوتر

لكي تتمكن من إستخدام تطبيق واتساب بسهولة من الكمبيوتر عليك البحث في متصفح جوجل عن واتس ويب، ثم إختيار الرابط الأول الذي سيظهر ( الرابط الرسمي )، وسنلاحظ ظهور صفحة جديدة تحتوي على الرمز الذكي أو QR code عليك حينها فتح تطبيق الواتساب من جوالك ثم إختيار الإعدادات، بعدها قم باختيار خيار واتساب للويب والكمبيوتر وسوف يتم فتح كاميرا الجوال في تطبيق واتساب، عليك حينها مسح والتقاط الرمز الذكي QR code من خلال كاميرا الجوال من على شاشة الكمبيوتر.

بعد أن يتم مسح الرمز الذكي يتم الدخول إلى واجهة تطبيق واتساب من الكمبيوتر، والنقطة الأهم هي الحرص على أن يبقى الواتساب متصلاً بالإنترنت، وتستطيع حينها الدخول على أي محادثة وحفظ الصور وكذلك حفظ أي نوع من الملفات، كما يمكنك إستخدام الإيموجي في الردود داخل المحادثات بالاضافة إلى إستخدام الرسائل الصوتية، وبعد الانتهاء تستطيع تسجيل الخروج حفاظاً على خصوصيتك، وذلك عبر الضغط على القائمة في الأعلى ثم إختيار تسجيل الخروج وستعود مرة أُخرى إلى صفحة الدخول.

تطبيق الواتساب الأفضل لدى الكثير من حيث التواصل الإجتماعي قد فرض خصوصية تجعل مُحبيه يعتبرونه الأفضل، حيث يُمكنك الواتساب من التحدث مع أصدقائك ومشاركتهم الصور ومقاطع الفيديوهات وإجراء مكالمات معهم أو التحدث صوتياً عبر التسجيل الصوتي، مما جعله المُتميز بين تطبيقات التواصل الإجتماعي الأشهر حول العالم ومنها فيس بوك وتويتر.