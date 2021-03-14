نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 2021 تنزيل التحديث برقم PUBG MOBILE 1.3 لشهر مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر مزايا تحديث ببجي الجديد 2021 أو التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل المعلن عنه رسمياً من جانب شركة تنسنت جيم المقدمة للعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE الأصلية والمسؤولة عن تطويرها، حيث أطلقت الشركة نسخة ببجي موبايل الجديدة برقم 1.3 لشهر مارس 2021م الجاري متضمنةً العديد من المزايا والتحسينات والإضافات الجديدة، فقد أضافت وضع المائة إيقاع الجديد وأعلنت عن موعد تطبيقه على اللعبة وإتاحة على المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف الجوال لديك (جوجل بلاي – أب ستور)، وقد أعلنت أيضاً عن موعد إطلاق أسلوب لعب حيل المهرجين المنتظر إضافته، إلى جانب إضافة أسلحة ببجي الجديدة ضمن التحديث الجديد لببجي موبايل الموسم الثامن عشر من رويال باس.

تحديث ببجي الجديد 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن إتاحة تحديث ببجي موبايل أحدث نسخة برقم 1.3 لشهر مارس 2021م على المتجر الإلكتروني للهواتف الجوالة اعتباراً من تاريخ التاسع من شهر مارس الجاري، وقد تم بالفعل إضافة النسخة الجديدة لببجي موبايل على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، وعبر متجر أب ستور للهواتف ذات نظام تشغيل iOS أيفون.

وفي ظل إجراء التحديث الجديد للعبة PUBG MOBILE من قبل مطور اللعبة، لم يتعطل السيرفر أو الخادم الخاص باللعبة كما كان في السابق، حيث كان يتم قطع السيرفر الخاص بلعبة ببجي موبايل لحين الانتهاء من إجراء تحديث ببجي موبايل العالمية، وقد أعطت هذه الميزة تجربة لعب أفضل للاعبي ببجي موبايل.

ويجب العلم أنه قبل البدء في تنزيل ببجي موبايل الجديدة أنه يجب توفير الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بكل نظام تشغيل من الأنظمة المتوفرة، ويمكنكم التعرف على متطلبات تحميل ببجي موبايل للأندرويد و iOS من خلال التالي:

Android iOS تحديث نظام التشغيل لـ أندرويد 5.1.1 أو ما تلاه.

توفير 2 جيجابايت كحد أدنى من الذاكرة العشوائية.

توفير 640 ميغابايت من مساحة التخزين للتحديث.

حجم اللعبة على متجر Google play يتباين بحسب الجهاز. تحديث نظام التشغيل لـ iOS 9 أو ما تلاه.

توفير مساحة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كحد أدنى.

توفير 1.55 جيجابايت من مساحة التخزين لتحديث ببجي.

حجم اللعبة على متجر App Store يبلغ 1.7 جيجابايت.

طريقة تنزيل تحديث PUBG MOBILE 1.3

يجب أن يقوم اللاعب بالدخول إلى متجر الهاتف الخاص به بواسطة تسجيل حساب جيميل ثم إجراء تحديث ببجي موبايل يدوياً، حيث يجب العلم أنه لن يتم تحديث اللعبة من تلقاء نفسها، وإنما يجب تنزيل التحديث الجديد بشكل يدوي لكي تتمكن من دعوة الأصدقاء للعبة.

حيث أعلنت لعبة ببجي عن أن اللاعبين الذين يستخدمون إصدارات مختلفة من ببجي موبايل لن يتمكنوا من تكوين فرق مع بعضهم البعض، ويتم تحديث ببجي موبايل نسخة رقم 1.3 المتوفر على المتجر الإلكتروني حالياً عن طريق اتباع الخطوات اليسيرة التالية:

هواتف أندرويد > إنشاء حساب جيميل لكي تتمكن من دخول المتجر Google Play > البحث عن تطبيق “ببجي موبايل” > النقر على “تحديث”.

هواتف iOS > الدخول إلى متجر أب ستور App Store > البحث عن تطبيق لعبة ببجي موبايل > النقر على > “تحديث”.

ويجب الانتباه عند تثبيت أو تنزيل تحديث ببجي الجديد 2021 إلى أنك تقوم بتثبيتها في وحدة التخزين الداخلية للهاتف، وأن يكون نظام التشغيل مُحدثاً، وأن يتوفر لديك اتصال قوي ومستقر بـ واي فاي، كما يجب عدم استخدام الهاتف الجوال لأداء مهام أخرى عند التثبيت أو التحديث حتى لا يتوقف التنزيل أو التحديث.

طريقة تنزيل خريطة في ببجي موبايل

قامت لعبة ببجي موبايل بمساعدة اللاعبين على تقليل حجم تطبيق ببجي من خلال فصل تنزيل خرائط سانهوك وميرامار أثناء تنزيل اللعبة، وفي حال الرغبة في الحصول على الخريطتين يمكنه ذلك من خلال الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة أسفل أيقونة “البدء” > النقر على “تنزيل” للحصول على الخريطة الجديدة التي ترغب في تنزيلها > الضغط على أيقونة “حسناً”.

وخلال تنزيل خريطة ببجي الجديدة يجب التأكد من أن تنزيل خريطة ببجي موبايل يكون التنزيل في الذاكرة الداخلية للجهاز، وأن يوجد مساحة كافية على وحدة التخزين الداخلية لا تقل عن 4 جيجابايت، كما يجب يكون لديك اتصالاً جيداً بالإنترنت وأن يكون مستقراً، وعدم استخدام الجهاز لتأدية أي مهام أخرى خلال تنزيل الخريطة، وأن يكون نظام تشغيل الجهاز مُحدثاً وفق أخر تحديث.

موعد إضافة خدع المهرج في ببجي الجديدة

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً ضمن ملاحظات التصحيح الجديدة عن إضافة خدع المهرج اعتباراً من تاريخ 31 مارس 2021م، وسوف تتاح مركبة المهرج في خريطة إرنغل، عليك جمع العملات الرمزية للمهرج، وقم باستبدالها من أجل الحصول على إمدادات المعركة وعناصر المعلومات الاستراتيجية الخاصة، وتتمثل هذه العناصر الاستراتيجية في التالي:

المعلومات الخاصة بمنطقة اللعب التالية + معلومات عن الإمداد الجوي التالي.

التعرف على كثافة تواجد اللاعبين في خريطة إرنغل بالكامل.

جدار الموسيقى الجرافيتي سوف يظهر بجانب ميدان الجرافيتي في الوضع الكلاسيكي على جزيرة الظهور الموجودة في خريطة إرنغل ببجي، وفي حال رش الجرافيتي على المربعات، فسوف يستطيع اللاعبون القيام بتشغيل المقاطع الموسيقية، ويمثل كل مربع من المربعات الموجودة درجة موسيقية مختلفة على نفس الإيقاع، ويتم رش الطلاب على عدد من المربعات من أجل عزف عدة مقاطع موسيقية.

طريقة تغيير الاسم في ببجي موبايل

تتيح لعبة ببجي موبايل العالمية أمام اللاعبين إمكانية تغيير الاسم المستعار في لعبة ببجي موبايل عن طريق استخدام بطاقة إعادة التسمية التي يتم الحصول عليها بشكل مجاني أو عن طريق الشراء من متجر بوبجي موبايل، حيث يتم الحصول على بطاقة إعادة التسمية المجانية من خلال البعثات والأحداث وإكمال المهام المطلوبة.

كما يتم الحصول على البطاقة من خلال الشراء من متجر لعبة ببجي موبايل عن طريق الذهاب إلى المتجر أو shop ثم الذهاب إلى treasures وستتمكن من الحصول على بطاقة إعادة التسمية من القائمة، ويجب العلم أنه لن تتمكن من تغيير اسمك المستعار إلا مرة واحدة يومياً، ثم ستختفي البطاقة من الحساب الخاص بك مرة واحدة.

وسوف يكون مطلوباً منك لتغيير الاسم الحصول على بطاقة أخرى، وفي حال لم تتمكن من استخدام لقب معين أو محدد، فيجب عليك التأكد من عدم وجود حروف خاصة لا يتم السماح بها، ولا تسمح ببجي بالأسماء المكررة، ففي حال ظهر أمامك أن اللقب قد تم أخذه، فيجب عليك اختيار لقباً أخر.

تنزيل تحديث ببجي موبايل 2021

أعلنت ببجي موبايل بشكل رسمي عن صدور إصدار ببجي الجديد برقم 1.3 وإتاحته في متجر Google Play ومتجر iTunes، كما أوضحت أنه من المحتمل أن يكون هناك تأخيراً في إتاحة التحديث الجديد لببجي موبايل لبعض اللاعبين، ويرجع ذلك للاختلافات الجغرافية.

وفي حال حدوث تأخير في توفير تحديث ببجي موبايل الجديد على المتجر الخاص بالهاتف الجوال لديك، أو لم تتمكن من اللعب مع أصدقائك بسبب التحديث الجديد برقم 1.3، فيجب عليك الانتظار لمدة 12 ساعة ثم إعادة محاولة تنزيل ببجي التحديث الجديد مرة أخرى، ومن يرغب في التعرف على طريقة تنزيل ببجي لايت يمكنه ذلك من خلال ثقفني.