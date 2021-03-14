تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile 1.3 وضع المائة إيقاع مارس 2021

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عمر شويل - جدة ننشر خطوات أو طريقة تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile 1.3 بعد الإعلان اليوم عن إضافة ملاحظات التصحيح الجديدة للعبة خلال شهر مارس 2021م يجب أن يتم التحديث يدوياً من جانب اللاعب عن طريق الدخول إلى متجر الهاتف الخاص به، ثم البحث عن ببجي موبايل الأصلية والنقر على “تحديث”، لأن التحديث لا يتم تثبيته تلقائياً، وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن إتاحة نسخة ببجي الجديدة على المتجر الإلكتروني للهاتف الخاص بكم سواء كان بنظام تشغيل أندرويد أو iOS، وقد جاء التحديث الجديد لببجي موبايل تحت مسمى “مائة إيقاع”، وقد أكدت اللعبة عن عدم فصل الخادم لإجراء التحديث، حيث يمكنك تحميل تحديث ببجي وترقيتها والاستمتاع بتجربة جديدة بالعناصر المضافة حديثاً ضمن الموسم الثامن عشر من رويال باس.

تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile 1.3

أعلنت شركة تنسنت جيم عن إطلاق التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 9 مارس 2021م، وأكدت على عدم فصل وقطع السيرفر الخاص بالتحديث، كما أوضحت متطلبات التحديث الجديد للهواتف الجوالة، حيث تمثلت متطلبات ببجي موبايل للهواتف في التالي:

يتطلب توفير مساحة تخزين 640 ميغابايت لهواتف أندرويد للتحميل من متجر جوجل بلاي.

يتطلب توفير مساحة تخزين 1.55 جيجابايت لهواتف iOS للتحميل من متجر أب ستور.

ويجب العلم أن اللاعبين في الإصدارات المختلفة لا يمكنهم التعاون مع بعضهم البعض طالما لم يقوموا بإجراء التحديث الجديد، لذلك يجب تحميل تحديث ببجي الجديد في أقرب وقت ممكن من متجر الجوال الخاص بك، ويمكنكم الإطلاع على كافة ملاحظات التصحيح من خلال موقع ببجي موبايل الرسمي.

ببجي موبايل وضع مائة إيقاع

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن توفير وتفعيل وضع المائة إيقاع اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 9 مارس الجاري، وقد وصلت Hundred Rhythms إلى Erangel، قم ببدء الحفلة في مهرجان الموسيقى الإلكترونية، وسيتم منحك شارة Music Armband 3 مهارات خاصة.

قم باختيار المهارة التي تناسبك ثم ترقية المهارة عن طريق جمع أشرطة متناثرة، والسيطرة على ساحة معركة لعبة ببجي بمساعدة مهارتك، فقط قم باختيار خريطة إرنغل في شاشة تحديد الخريطة من أجل تجربة وضع اللعب الحصري المعلن عنه.

التحديث الجديد لببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل رسمياً عن مكافأة تثبيت التحديث الجديد، حيث تمثلت المكافأة المعلن عنها في أنه في حال تم تنزيل التحديث بين تاريخ 9 إلى 14 مارس 2021م، فسوف يحصل اللاعب على 3000 BP و100 AG ومقلاة – القطة اللطيفة لمدة ثلاثة أيام.

وقد تم إضافة عناصر وأوضاع وتجارب جديدة ضمن التحديث الجديد أحدث نسخة 1.3، حيث تم تفعيل وضع المائة إيقاع في خريطة إرنغل اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 9 مارس 2021م، وسوف يكون المترو الملكي “الكشف” متاحاً بعد تحديث لعبة ببجي موبايل أي اعتباراً من 9 مارس الجاري، وذلك حفاظاً على تقاليد لعبة pubg.

حل مشكلة فشل التثبيت لببجي

في حال الرغبة في تثبيت لعبة ببجي موبايل الجديدة، ولكن يتعذر تنزيلها وتثبيتها، فيجب التأكد أولاً من توفير متطلبات تنزيل ببجي ثم التأكد من التالي:

تأكد من تثبيت أحدث نسخة من ببجي موبايل في وحدة التخزين الداخلية للجوال وليس في بطاقة الذاكرة الخارجية.

تحديث نظام تشغيل الجوال لأحدث نسخة.

توفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية للجوال لا تقل عن 4 جيجابايت.

التأكد من وجود اتصال جيد بالإنترنت عن طريق واي فاي قوي ومستق، وفي حال استمرار المشكلة قم بتجربة اتصالاً مختلفاً.

لا يتم استخدام الهاتف الجوال في مهام أخرى عند تثبيت لعبة ببجي موبايل.

وفي حال تنفيذ كافة الخطوات السابقة بشكل جيد ولا تزال مشكلة فشل تثبيت ببجي موبايل الجديدة جارية، فيجب عليك فرض إيقاف ومسح ذاكر التخزين المؤقت لمتجر جوجل بلاي وخدمات نطاق Google Play، ثم قم بإعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى، ثم الدخول إلى متجر جوجل بلاي لإعادة تنزيل تحديث ببجي موبايل pubg mobile أحدث نسخة.

صور تحديثات ببجي موبايل 1.3

تحميل ببجي موبايل من جوجل بلاي

تم إضافة تحديث ببجي موبايل الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل Android لمن يرغب في تنزيل التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل، حيث يجب القيام بتنزيل التحديث المعلن عنه من خلال الدخول مباشرةً إلى المتجر الخاص بهاتفك، ثم النقر على أيقونة “تحديث”.

وفي حال عدم وجود اللعبة على جوالك، قم بالنقر على “تثبيت”، ويجب العلم أن التحديث الجديد لببجي لا يتم تثبيته تلقائياً أو من تلقاء نفسه، ولكن يجب على اللاعب القيام بالدخول إلى المتجر وإجراء التحديث يدوياً.

تثبيت ببجي موبايل أب ستور

حددت لعبة ببجي موبايل متطلبات تحميل ببجي لنظام iOS أو الحد الأدنى للمواصفات الموصى بها لهواتف أيفون وهي (نظام التشغيل iOS9 أو النسخ التالية له – ذاكرة الوصول العشوائي بحد أدنى 1 جيجابايت – حجم اللعبة 1.7 جيجابايت)، ويتم تثبيت اللعبة عن طريق الدخول إلى متجر APP Store من الهاتف الجوال، ثم النقر على أيقونة “تحديث”، ويجب عدم القيام باستخدام الهاتف أثناء التنزيل.

طريقة إخفاء معلومات RP الخاصة بي في ببجي

تتيح لعبة ببجي موبايل الأصلية أمام كافة اللاعبين إمكانية أو خاصية إخفاء معلومات RP الخاصة بهم عن طريق اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

الدخول إلى إعدادات لعبة ببجي موبايل من خلال النقر على الإعدادات أسفل الجانب الأيمن.

قم بالمرور لأسفل وسوف ترى أمامك خيار إظهار معلومات مرور الملكي.

قم بالنقر على زر تعطيل في حال كنت راغباً في إخفاء معلومات RP الخاصة بك.

تحديث ببجي قدرات شارات الذراع

أعلنت لعبة ببجي عن قدرات شارات الذراع المضافة حديثاً ضمن التحديث الجديد لببجي موبايل برقم 1.3 مارس 2021م، وشارات الذراع ثلاث هم:

شارة الحارس : هو حاجز نصف شفاف يعمل على تقليل ضرر الرصاصات المتلقاه، بالإضافة إلى وجود ميزة تفاعلية لمولد الحاجز التي يستطيع اللاعبون استخدام هذه الميزة لتعطيل الحاجز وإعادة الطاقة للأصدقاء الموجودين ضمن نطاق الشارة بدلاً منه، ويجب العلم أنه في حال التواجد داخل الحاجز ينخفض وقت إعادة التلقيم للاعبين.

: هو حاجز نصف شفاف يعمل على تقليل ضرر الرصاصات المتلقاه، بالإضافة إلى وجود ميزة تفاعلية لمولد الحاجز التي يستطيع اللاعبون استخدام هذه الميزة لتعطيل الحاجز وإعادة الطاقة للأصدقاء الموجودين ضمن نطاق الشارة بدلاً منه، ويجب العلم أنه في حال التواجد داخل الحاجز ينخفض وقت إعادة التلقيم للاعبين. شارة الاستطلاع : هي جهاز مسح صوتي يقوم بالبحث عن الأعداد ويعمل على تحديدهم، وسوف يستعيد اللاعب الصحة بعد أن يتم إقصاء الخصوم ممن تم تحديدهم مسبقاً، وستحمل الرصاصات شحنة كهربائية تقوم بإلحاق الضرر مع مرور الوقت بالخصوم المحددين ممن تم إصابتهم.

: هي جهاز مسح صوتي يقوم بالبحث عن الأعداد ويعمل على تحديدهم، وسوف يستعيد اللاعب الصحة بعد أن يتم إقصاء الخصوم ممن تم تحديدهم مسبقاً، وستحمل الرصاصات شحنة كهربائية تقوم بإلحاق الضرر مع مرور الوقت بالخصوم المحددين ممن تم إصابتهم. شارة التمويه: يحصل اللاعب على بذلة تخفي تستمر لبعض الوقت، حيث يتم إخفاء الأسلحة التي لديه وحقيبة الظهر التي يحملها اللاعب طوال مدة التخفي، وسيظهر تلميحاً في حال وجود خصوم قريبون على واجهة الشاشة للمستخدم، وفي حال لم يتلق اللاعب أي ضرر مؤخراً فسوف يسترد الصحة بصورة تدريجية.

موعد الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة للعبة ببجي موبايل

أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية بشكل رسمي عن دعوتها إلى حفل الذكرى السنوية الثالثة للعبة ببجي موبايل العالمية، حيث سيكون هناك ضيفاً مميزاً، قم بالانضمام إلى احتفال ببجي والرقص على أنغام الموسيقى والاستمتاع بها، فقط قم بتنزيل ببجي التحديث الجديد برقم 1.3 لشهر مارس الجاري وانتظر الاحتفال، أما عن موعد الاحتفال فسيكون في تاريخ 21 مارس 2021م.

تحميل ببجي موبايل لايت

أطلقت شركة تنسنت جيم المسؤولة عن تطوير وتحديث لعبة ببجي موبايل النسخة الصغيرة من لعبة ببجي موبايل للأجهزة ذات مساحة تخزين ضئيلة، وقد تم تخصيص لعبة ببجي لايت للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد فقط، ويتم تنزيل ببجي لايت عن طريق دخول متجر Google Play الخاص بهواتف أندرويد > البحث عن ببجي لايت > قم بالنقر على PUBG MOBILE LITE > ثم النقر على تثبيت.

وفي هذه النسخة يهبط 60 لاعب في جزيرة مساحتها 2 كم * 2 كم مملوءة بالموارد، وتستمر المباريات المملوءة بالإثارة في وضع ساحة المعركة لمدة 10 دقائق أو أقل، ويتطلب تنزيل ببجي موبايل لايت توفير 600 ميجابايت من مساحة التخزين، وواحد جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM من أجل تجربة لعب سلس.

طريقة تنزيل الخرائط الجديدة في ببجي

في ظل سعي لعبة ببجي موبايل لتطوير اللعبة والتسهيل على اللاعبين، فقد قامت بالمساعدة على تقليل حجم التطبيق عن طريق فصل تنزيل خرائط سانهوك وميرامار، فمن يرغب في الحصول على الخريطتين يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى قائمة عمل التنظير الموجودة أسفل أيقونة “البدء”.

النقر على “تنزيل” للحصول على الخريطة الجديدة التي ترغب في تنزيلها.

الضغط على أيقونة “حسناً”.

وخلال تنزيل خريطة ببجي الجديدة يجب التأكد من أن تنزيل الخريطة يكون في الذاكرة الداخلية للجهاز، وأن هناك مساحة كافية على وحدة التخزين الداخلية لا تقل عن 4 جيجابايت، وأن يكون لديك اتصالاً جيداً بخدمة الإنترنت ومستقراً، وعدم استخدام الجهاز لتأدية أي مهام أخرى خلال تنزيل الخريطة، وأن يكون نظام تشغيل الجهاز مُحدثاً وفق أخر تحديث.