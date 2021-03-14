سعر ايفون 11 في السعودية بأنواعه.. تعرف على عيوبه ومميزاته

تعتبر السعودية من الأسواق الهامة لشركات المحمول العالمية والتي يبحث عنها الشباب وعن الإصدارات الجديدة وخاصة من هواتف آيفون، وتختلف أسعار الهواتف على حسب الإمكانيات المتاحة بها من كاميرا وشاشة وسعة تخزين وغيرها وسوف نتعرف على أسعار أيفون 11 في المملكة.

مواصفات أيفون 11

تم طرح ايفون بنسخه الثلاث مع مجموعة من المميزات التي جعلته محط أنظار الكثير وخاصة من فئة الشباب ومن هذه المميزات:

الهاتف يأتي بشريحتين وهو مقاوم للماء حتى 2 متر عمق ولمدة نصف ساعة

يحميه إطار خارجي من الأمام والخلف مصنوع من الألمونيوم.

تتميز الشاشة بحجم 6.1 بوصة بتقنية اتش دي. مع عازل للصوت، وزجاج مقاوم للخدوش.

يحتوي على 4 جيجا بايت حجم الرامات ، مع كامريا خلفية وأمامية.

الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة، والأمامية ثنائية 12 ميجا بيكسل.

تتميز الكاميرات بالتصوير البانورامي، وتصوير الفيديو بجودة عالية مع الفلاش الرباعي

مع بطارية شحن سريع ولا يمكن إزالتها يتم شحن 505 من البطارية في نصف ساعة مع تدعيم الشحن اللاسلكي.

يأتي ايفون 11 في ست ألوان مميزة منها: الأبيض، والأحمر، والأخضر، والوردي، والاصفر، والأسود.

مساحة تخزين كبيرة حتى 256 جيجا وذلك لعدم دعم بطاقة ذاكرة خارجي.

عيوب هاتف أيفون 11

من العيوب التي تحدث عنها الشباب في المملكة عن هاتف ايفون 11 نسخه الثلاث أن الأسعار عالية، ولا يوفر خاصية الراديو، ولا يمكن إضافة كارت ذاكرة خارجي، وكذلك من أكثر السلبيات التي وردت من العملاء شكل الكاميرات الخلفية الغير مستساغ، عدم دعم شبكة الجيل الخامس، لا يوجد مستشعر لبصمة الإصبع في الجهاز، لا يوجد مدخل للسماعات منفذ 3.5 مم، الشاشة نوعها IPS ودقتها ليست FHD+.

سعر ايفون 11 في السعودية

أصدرت شركة أبل أيفون ثلاث نسخ من هاتف أبل أيفون لكل مها مواصفات وسعر مختلف عن الأخرى، وأنواع أيفون 11 هي كالتالي:-

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

أما بالنسبة لأسعار ايفون 11 بأنواعه في السعوية فهي كالتالي:-

يصل سعر كل من ايفون 11 في الأسواق السعودية إلى 2599 ريال سعودي. بينما يسجل سعر أيفون برو سعر 3799 ريال سعودي. ووصل سعر أيفون برو ماكس إلى 4299 ريال سعودي.