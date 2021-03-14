مواصفات هاتف Oppo Find X3 Pro المتميز وسعره في الدول العربية

هاتف Oppo Find X3 Pro من هواتف شركة أوبو التي تم إطلاقها حديثاً، حيث أصبحت هي من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وهي تقدم أيضاً العديد من الابتكارات الممتازة للأسواق، يتميز هذا الهاتف بقوة تصميم ومعالج من الفئة الرائدة، حيث يحتوي الهاتف على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة 1×2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 680 & 4×1.80 جيجاهرتز Kryo 680 مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 660، وكثير من المواصفات الأخرى والآن سوف نعرض لكم أهم مواصفات هاتف Oppo Find X3 Pro بالتفصيل.

مواصفات هاتف Oppo Find X3 Pro

نعرض لكم اليوم احسن مواصفات هاتف Oppo Find X3 Pro وهي كما يلي:

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G. معالج الهاتف من نوع Qualcomm Snapdragon 888 ثماني النواة 1×2.84 جيجاهرتز Kryo 680 & 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 680 & 4×1.80 جيجاهرتز Kryo 680 مع وجود معالج رسومي من نوع Adreno 660. يوجد بالهاتف خاصية الـ NFC. يأتي وزن الهاتف 190 جرام. تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 65 وات SuperVOOC 2.0 مع دعم خاصية الشحن اللاسلكي سريع 30 وات. أبعاد الهاتف هي سمك 8 مم. يحتوي الهاتف على شريحتي اتصال من نوع Nano Sim. يوجد بالهاتف كاميرا خلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 3 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8. يصنع الهاتف من واجهة زجاجية من زجاج غوريلا الجيل السادس وظهر من الجلد زخرفي مع وجود إطار من الألومنيوم. يحتوي على خاصية الواي فاي بترددات الـ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. يدعم خاصية مقاومة الغبار والماء IP68 حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. لا يدعم الهاتف راديو FM. يوجد بالهاتف شاشة من نوع AMOLED ، وبكثافة 525 بكسل لكل بوصة، الشاشة تدعم 1.07 مليار لون، وتأتي مساحة الشاشة 6.7 إنش بدقة 1440 × 3216 بكسل وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 20:9. يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. يأتي الهاتف بإصدارين حيث يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 265 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويأتي الاصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS 2.1.2. يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب / Fingerprint: under display, optical, accelerometer, gyro, proximity, compass. يوجد به كاميرا أمامية ( السيلفي ) واحدة تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 من نوع (wide) تدعم خاصية التصوير الـ HDR. يتميز الهاتف بوجود ميكروفون ثانوي متخصص في عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. يأتي البلوتوث بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصية الـ A2DP, LE, aptX HD. كما يوجد بالهاتف مستشعر البصمة اسفل الشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock. يدعم أيضاً منفذ الـ 2.0 USB فيأتي من النوع الـ Type-C, مع دعمه لخاصية الـ On-The-Go. لا يزود بمنفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يأتي الهاتف بعدة ألوان مختلفة منها اللون الأسود واللون الأزرق. يدعم خاصية مكبر الصوت Loudspeaker.

مميزات الهاتف

يحتوي هاتف Oppo Find X3 Pro على مميزات مبهرة وهي كالتالي:

يدعم الهاتف خاصية خدمات جوجل بلاي.

يدعم الهاتف السماعات الخارجية بصوت استريو.

تتميز البطارية بإمكانية العمل إلى فترة طويلة.

يوجد به خاصية مقاومة الغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات لشحن الهاتف 100% في 35 دقيقة.

عيوبه

يوجد بالهاتف عيوب بسيطة جداً لا تؤثر على شرائه وهي كالتالي:

لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية ( كارت ميموري ).

لا يدعم خاصية الراديو.

أسعار الهاتف في الدول العربية

يتوفر الهاتف بأسعار مختلفة في الدول العربية وهي كما يلي:

سعر الهاتف في السعودية 4999 ريال سعودي.

سعر الهاتف في مصر 20000 جنيه مصري.

سعر الهاتف في الإمارات 4950 درهم إماراتي.