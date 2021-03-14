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عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير مجانا عبر بطاقات جوجل بلاي بسرعة خرافية دون الحاجة إلى ضياع الوقت والمال في الطرق المعروفة مسبقاً والمنتشرة حالياً في الكثير من قنوات اليوتيوب والمواقع والتي تعد خطورتها اكبر من نفعها لهذا السبب قمنا بكتابة هذه التدوينه والتي ستجد فيها ما يسر قلبك في الحصول على الجواهر المجانية بسهولة كبيرة ويسر في الإجراءات قبل كل هذا يجب عليكم التأكد جيدا من بعض الأمور.

أولهما التأكد من جهازك الذي تنوي لعب free fire يستوعب التحديثات الجديدة لهذه اللعبة أهمها أن يكون حجم الذاكرة الداخلية والعشوائية متناسب مع التحديث الجديد للعبة فري فاير والتي ينبغي أن لا تقل عن 4 جيجا بايت، ثانيا عليك إذا كنت تنوي شحن جواهر فري فاير بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق عدم تسجيل رقم الجوال الخاص بك أو حسابك في التواصل الاجتماعي تويتر أو فيس بوك خشيتا من عدم تهكير أو إيقاف أو سرقة حسابك في هذه اللعبة.

شحن جواهر فري فاير مجانا عبر بطاقات جوجل بلاي بسرعة خرافية

أصبح الآن بإمكان الجميع الحصول على كمية كبيرة من جواهر free fire مجاناً من خلال كسب بطاقات جوجل بلاي التي تستطيع أن تستحوذ عليها من الكثير من المواقع أو التطبيقات الجديدة والتي من شأنها شحن الموسم الجديد من لعبة فري فاير، تعد أهم تطبيق هو Google opinion rewards التابع إلي جوجل والذي يتيح إلي الكثيرون البطاقات المجانية وكذلك موقع payprizes شحن الجواهر تستطيع من خلالهم الوصول إلي البطاقات مجانا إذا قمت بتحميل وتثبيت بعض البرامج والتطبيقات داخل هذا الموقع واتباع التالي:



مشاهدة الإعلانات.

مشاهدة الفيديوهات.

المشاركة في استطلاعات الرأي.

تحميل ثم تثبيت التطبيقات المرتفعة السعر.

كيفية حصد بطاقات جوجل 100 دولار

بعد القيام بالخطوات السابق ذكرها في الفقرة السابقة سيصبح بمكانك الدخول إلي الخطوة الأهم في هذا الموضوع والتي تمكنك بسرعة من شحن جواهر فري فاير مجانا وهي اكتساب من كل عمليه سواء كان تحميل تطبيق أو تثبيت تطبيق أو مشاهدة إعلان أو فيديو بعض النقاط حاول جاهدا الوصول إلي 1000 نقطة علي الأفل لتستحوذ علي أول بطاقات جوجل بلاي 10 دولار كرر نفس العمليات بشكل اسرع حتي تتمكن من تجميع بطاقات جوجل بقيمة 100 دولار.

في الختام لا يسعني أن نشكر حضراتكم علي المتابعة ونتمنى منكم أن ينال هذا الموضوع أعجابكم وترحب بكافة التعليقات حول شحن جواهر فري فاير مجانا عبر بطاقات جوجل بلاي