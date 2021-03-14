ضربة قوية koo منافس قوي للواتساب والتويتر تعرف عليه

في الوقت الراهن يمر تطبيق الواتساب بفترة عصيبة خصوصا بعد ظهور العديد من التطبيقات المنافسة ودخوله حيز التنافس، علماً بأن هناك عدداً من التطبيقات القوية ستنافس منافسة شرسة لجذب العديد من المستخدمين، وهذا بعد ما أعلنه تطبيق الواتساب في الأيام الأخيرة عن تطبيق سياسة الخصوصية وفقاً للشروط الجديدة، حيث تم تأجيل الموافقة عليها إلى شهر مايو المقبل، وما زال القائمون على شركة واتساب من الإصرار على تطبيق شروط الخصوصية بمشاركة معلوماتك وبياناتك مع الفيسبوك، ظهر عملاق جديد منصة koo شركة هندية تهدف إلى دعم وبشدة هذا العملاق الجديد لكي ينافس بشدة تويتر وتطبيق الواتساب وتعمل حكومة الهند للترويج لمنصة كو، وفي حديث لخبراء الشركة الهندية كان التصريح التالي أنه بدلاً من الإنترنت العالمي يجب أن يكون لكل بلد انترنت مصغر خاص بها وتطبيقاتها، وأصبح koo سريعاً المفضل لدى العديد من وزراء الاتحاد وسط حرب الحكومة مع تويتر حول إزالة المعلومات المضللة والحسابات السيئة على منصتها.

الحكومة الهندية تشجع منصة koo:

وجاءت العديد من التساؤلات من قبل المستخدمين للتطبيقات حول التطبيقات المنافسة ومن ضمنهم تطبيق منصة koo، وقامت الحكومة الهندية بالرد على بعض الأسئلة وتدفع أن منصة koo وهي شركة منافسة على تويتر قال كاثكارت” أعتقد أننا يجب أن نشعر بالقلق حيال ذلك أعني يمكن القول أن لدينا بالفعل splinternet مع الصين وبقية العالم”، ومن الجدير بالذكر أنه أضاف “لكنني أعتقد أن هناك خطراً في أن ينتهي بنا الأمر مع ذلك في أماكن أكثر في بلدان مختلفة حول العالم أو حتى مناطق مختلفة أوروبا والولايات المتحدة، هل يمكنك أن تتخيل اللوائح تتباين بطريقة تجعلها تفرض انتشار للإنترنت، أعتقد أن الناس يستفيدون كثيراً من المنتجات التي تعمل على مستوى العالم”، ويواجه واتساب تدقيقاً شديداً في الهند لمطالبة المستخدمين أما بمنح موافقتهم على مشاركة البيانات مع فيسبوك أو فقدان حساباتهم بعد 15 مايو، وأخطرت حكومة الاتحاد الهندية أيضا بوجود قواعد جديدة لوسطاء وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إنه يتعين على المنصات إزالة المحتوى المسيء في غضون 36 ساعة بعد توجيه حكومي أو أمر قانوني.

koo منافس قوي لتويتر وواتساب :

بعد الإعلان الأخير الخاص بشركة واتساب عن الموافقة على شروط الخصوصية وتطبيقه، انتقل العديد من المستخدمين في الهند إلى تطبيقات أخرى تشمل نفس مميزات الواتساب وكان منهم تطبيق Koo المحلي المنافس لشركة تويتر، وذلك على أعقاب صراع تويتر مع الهند، وذلك بعدما أمرت حكومة رئيس الوزراء “ناريندرا مودى” منصة تويتر بإزالة أكثر من 1100 حساب قائلة: إنها تنشر معلومات مضللة حول احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين ضد القوانين الزراعية الجديدة”، منصة Koo تم إطلاقها العام الماضى، وهي تتيح للمستخدمين كتابة منشورات يصل عدد حروفها إلى 400 حرف مقارنة بتويتر الذي يتيح للمستخدمين كتابة حتى 280 حرف، وعلى غرار تويتر يتيح تطبيق Koo للمستخدمين نشر الفيديوهات والصور والروابط المختلفة للمواقع والفيديوهات، كما يمكن متابعة المستخدمين على Koo على غرار تويتر، كما يمكن استخدام علامة #، والإشارة إلى المستخدمين باستخدام علامة @،كما يحتاج Koo إلى رقم هاتف لتفعيل الحساب وهو الأمر الذى لا يحتاجه تويتر، كما يمكن التقاط الفيديوهات والمقاطع الصوتية ونشرها عبر المنصة مباشرة كل على حدة سواء الصوت أو الفيديو فقط.