احذر 6 أوضاع تلاحق القضايا عند تناولها على السوشيال ميديا

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الموضوعات التي تم تداولها بين مستخدمي التطبيقات ونشر مواضيع لا أساس لها من الصحة وأحدثت العديد من النتائج السلبية نتيجة نشرها، وهذا نتيجة اللاوعي لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف التطبيقات، وجه المتخصصون في القضاء وجرائم الإنترنت تحذير للعديد من المستخدمين، وذلك في حضور بعض خبراء التقنية في الأجهزة الذكية لما قد يعرضك للمحاكمة ورفع القضايا عليك في الكثير من مواضع النشر والتي تعرضك للمساءلة، ودعا خبراء تقنيون إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع مواضيع المنشورات على مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك، حيث قد يجد المستخدم نفسه ملاحقًا قضايًا إذا لم يكن حريصًا على زاوية التناول وعدم التعرض للخصوصيات بعض أصحاب المواقع والصفحات الشخصية.

6 مواضيع توخ الحذر في تناولها:

وبحسب بعض المواقع المتخصصة ، قالت المسؤولة في وكالة مراقبة الشبكات الاجتماعية، أولغا سوكولوفا، إنه يتعين على أي شخص أن يعلق بعناية قدر الإمكان على كل من التالي:

الأحداث التي أدت إلى خسائر بشرية.

الآراء الحادة حول الدين

المنظمات المحظورة في الدولة، والمناطق المتنازع عليها، أو حول تصرفات المتطرفين والإرهابيين، الأمر الذي يُعرض المستخدم في أفضل الأحوال إلى تقديم توضيحات واستفسارات للأجهزة المختصة، وفي أسوأ الأحوال، يمكن فرض غرامات وحتى عقوبات جنائية، أو على أقل تعليق الحساب من إدارة شركة المواقع التواصل الاجتماعي

الحديث بحدة حول الموضوعات السياسية، موضحة أنه كانت هناك حالات أدت إلى فقدان بعض الأشخاص لوظيفتهم، خاصة العاملين في القطاع الحكومي أو العام.

يمكن أن تؤدي بعض الآراء الحادة إلى نتائج أكثر مأساوية، مثلما وقع في خريف عام 2020، عندما أدت خصومة عائلية دارت على تطبيق واتساب إلى وفاة شخص في روسيا.

يُمنع أيضًا الإساءة إلى المحاورين في شبكة الانترنت حيث قد يؤدي الأمر إلى عواقب وخيمة.

عقوبة النشر في المواقع الممنوع النشر فيها :

ومن الجدير بالذكر أن نوضح أن كل من يقوم بنشر أي ما يتعلق بهذا الموضوع عبر صفحات الفيسبوك، أو من خلال أي موقع أخر بشكل عام يشكل انتهاك لخصوصيات الأشخاص، فسوف يعرض نفسه للمسألة القانونية وتتمثل عقوبتها كبيرة في جرائم الإنترنت، وكذلك أي ابتزاز من جانب بعض الأشخاص لبعض أصحاب الصفحات وابتزازهم نظير مطالب شخصية أو نشر صور غير مصرح بنشرها وتسئ لأصحابها أو تدخل، ونشر في حاجة تخص خصوصياتهم كل هذا يعرضك للمسائلة القانونية ورفع قضايا نشر ضدك قد تعرضك للسجن.