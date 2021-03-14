نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير مجانا احدث واسرع طريقة للحصول على ازيد من 10 آلاف جوهرة مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير ، شحن جواهر فري فاير الجميع يبحث عن الطريقة الصحيحة يمكن أن يتبعوها للحصول على شحن جواهر فري فاير بكل سهولة ولكن كلما بحثوا يجدون صعوبة كبيرة في الحصول عليها، وكما نعرف أن لعبة فري فاير من أحد الألعاب القتالية التي يتم تنزيلها على كثير من الأجهزة الحديثة التي تعمل بأنظمة الأيفون أو الأندرويد وأصبح من الممكن تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر التي تدعم نظام التشغيل ويندوز 8 ويندوز 9 ويندوز 10 ولا تستغل مساحة كبيرة من سعة الجهاز ومناسبة لجميع الفئات العمرية.

شحن جواهر فري فاير

جواهر فري فاير لها أهمية كبيرة جداً في اللعبة بدون استخدام الجواهر لا يمكن أن يقوم اللاعبين بشراء الملابس والجلود والأسلحة وأدوات الحرب والقتال والمركبات والطائرات وغيرهم، كما تختلف الجواهر عن بعضها فكلاً منها تستخدم عند القيام بعمل ما ولها ميزة عن غيرها وتساعدك على أن تحصل على شيء معين داخل اللعبة.

وتعد هذه الجواهر العملة الوحيد الذي يتم استعمالها في لعبة فري فاير وتساعد اللاعبين أن يحصلوا على كل ما يرغبون بسهولة وعدم شحنها يجعلهم غير قادرين على أن يحصلوا على أي شيء في اللعبة، لذا يشغل بال الكثير من عشاق اللعبة عن أفضل طريقة تساعدهم أن يحصلوا على جواهر فري فاير أو شحنها مجاناً بطريقة سهلة ومميزة.

طريقة شحن جواهر فري فاير

دائماً نجد على محرك بحث جوجل طريقة شحن جواهر فري فاير نظراً لأهمية استخدامها في اللعبة، فهي من أهم الوسائل الذي تسهل على الاعبين جميع شئونهم أثناء اللاعب ومن خلالها يمكنهم شراء الأسلحة التي تمكنهم من القضاء على العدو ولذا سوف نقدم لكم أفضل طريقة يمكن استخدامها لشحن جواهر فري فاير.

طريقة شحن جواهر فري فاير باستخدام id

تعتبر من الطرق السهلة الذي يمكن الاستعانة بها لشحن جواهر فري فاير بسرعة كبيرة ولكن يجب أن يقم الاعبين باتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:

على الاعبين الدخول أولاً إلى تطبيق جوجل بلاي عبر الجوال الخاص بهم.

ثم يقم بتحويل حساب المتجر الخاص به لحساب أمريكي حتى يتم الاستفادة من جميع النقاط التي توجد به.

عليكم بعد ذلك بعد النقاط باستخدام مجموعة من التطبيقات التي تمنحكم نقاط عديدة بعد كل عملية تنزيل، والجدير بالذكر أن تلك النقاط ستظهر أمامكم عند التثبيت وبعدها يتم الضغط على إلغاء.

بعدها يجب أن يتم تحويل النقاط لرصيد واستخدامها في شحن الجواهر.