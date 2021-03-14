نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PUBG New State.. تقرير مفصل يشمل كل ما تود معرفته عن لعبة ببجي الجديدة ببجي نيوستيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملايين من عشاق لعبة PUBG Mobile متحمسون بشأن لعبة PUBG New State ،حيث تعد لعبة ببجي واحدة من أكثر ألعاب battle royale انتشاراً ولعبًا على الهواتف المحمولة وكافة الأجهزة الأخرى، واستطاعت أن تحقق شعبية كبيرة فهي من أكثر الألعاب إثارة ومتعة لما تقدمه للاعبين من مغامرات من أجل البقاء، ويحاول اللاعبين بكل قوة الحصول على شدات ببجي كي يتقدموا في اللعبة بكل سهولة.

PUBG New State

يمكن لعشاق اللعبة الحصول على آخر التحديثات عبر التسجيل بشكل مبدئي في متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع إتاحة التحديثات عبر متجر أبل فيما بعد، وقد تم تطوير اللعبة بشكل كبير يتيح لعشاقها لعبها باستخدام هواتفهم المحمولة كي يعيشوا تجربة ألعاب المعارك الملكية وكأنها واقعية، حيث تحتوي ببجي نيو استيت على رسومات وجرافيك بنقاء عالي، مما يجعل اللاعبين يعيشون أجواء اللعبة كأنها حقيقة.

ببجي نيو ستيت

تحتوي لعبة ببجي الجديدة على ميزة تخصيص الأدوات والمعدات، حيث يمكن لأي لاعب صناعة المعدات التي يريد وفقاً لاحتياجاته بكل سهولة وكي يتفوق على أقرانه، وهذه الميزة تعمل على تحسين أداء المعدات وقدرتها على إصابة الهدف، ويمكن للاعب أيضاً الحصول على الطائرات المسيرة والدرع الباليستي المستقبلي، وغيرها من الأدوات والمعدات التي تمكنه من الفوز بمعركته الملكية بكل سهولة.

لعبة ببجي الجديدة

يتمكن المتسابق من المشي على الطريق، ويمكنه أيضاً التعرف على العديد من العوالم الجديدة المفتوحة واللانهائية، ويستطيع أن يحصل أيضاً الحصول على مجموعة متنوعة ورائعة من المركبات الجديدة، وتدور أحداث لعبة ببجي الجديدة في عام 2051، وتبدأ لعبة ببجي نيو ستيت بنزول اللاعبين إلى ساحة معركة جديدة يطلق عليها “TROI”، كما يمكنهم مشاهدة التطورات الكونية المختلفة، وكل ما يحيط باللاعبين يخلق بيئة تفاعلية مميزة، تمكنهم من اختراع وابتكار طرق متنوعة واستراتيجيات حديثة للعب والتمكن من الفوز على الأعداء.

ببجي

يذكر أن لعبة PUBG بمجرد ظهورها قد باعت ما يقرب من 70 مليون نسخة، وبهذا تفوقت على جميع منافسيها واصبحت أكثر الألعاب انتشاراً وشعبية على الإطلاق، وقد ظهرت لأول مرة عام 2017، وحصلت على 7 أرقام قياسية في موسوعة غينيس، فهل ياترى ستحصل PUBG New State على النجاح ذاته؟