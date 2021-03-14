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عمر شويل - جدة هل تتأثر الرحلات الجوية بسبب موجة الغبار.. الخطوط السعودية تجيب، يتوقع خبراء المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح مليئة بالأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، وذلك من يوم الخميس وحتى يوم السبت، حيث تبلغ سرعة الرياح 60 كم في الساعة، وهي رياح شديدة مصحوبة بأتربة تسبب انعدام الرؤية، وقد أثارت هذه التوقعات العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الرياح والأتربة على الرحلات الجوية، خاصة من لديهم رحلة ذهاب وعودة في هذه الأيام شديدة الرياح.

مدى تأثر الرحلات الجوية بموجة الغبار

بعد التساؤلات التي وردت من بعض المسافرين عبر الخطوط الجوية بشأن تأثر رحلتهم بموجة الغبار التي يتوقعها خبراء الأرصاد، حيث أكدت الخطوط الجوية السعودية عبر تويتر أن جميع الرحلات في موعدها، وأنه في حالة تأجيل إحدى الرحلات سيتم التواصل مع المسافر عبر رسائل sms للجوال المسجل في الحجز

ويذكر أن الدفاع المدني قد حذر المقيمين في المناطق الشرقية والجوف والحدود الشمالية من عاصفة رملية، كما عرض الدكتور خالد الزعاق مقطع فيديو للرياح التي تؤثر بصورة بالغة على عرعر، والحدود الشمالية.

توقعات الأرصاد للأسبوع القادم

استكمالا لموجة الغبار التي تشهدها بعض مناطق المملكة لهذا الأسبوع، يتوقع الدكتور زياد الجهني الخبير المناخي حدوث موجة غبارية ربيعية تؤثر على أغلب مناطق المملكة يوم الجمعة القادم، لذا ينصح بعدم الخروج للتنزه في هذا اليوم، كما نبه أن هناك رياح سطحية محملة بالغبار والأتربة الزاحفة تؤثر على مناطق كبيرة في المملكة

كما أكد على ضرورة توخي الحذر للمترددين على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، الحفر، القصيم، عفيف، الصمان، الرياض، السليل، نجران، حائل، ويذكر أن الأربعاء الماضي قد شهد استقرار في الحالة المناخية في بعض المناطق، بينما عانى سكان شمال وغرب المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.