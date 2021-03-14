نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إصدار هاتف iphone 13 بالمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حتى الآن ما زالت التسريبات مستمرة بشأن هاتف آبل الجديد فقد أصبح كل من يهتم بعالم التكنولوجيا الحديثة وخاصة الهواتف الذكية على موعد متى يتم الإعلان عن إصدارات آبل الجديدة بالرغم من أن لم يمر وقت طويل على آخر إصدار وهو iPhone 12pro max ، وهذه التسريبات التي تدور حول ما تقوم به شركة آبل الآن من الإصدار القادم iPhone 13 أنها تعتزم إطلاق إصدار واحد على الأقل بدون منفذ شحن الأمر الذي أصبح سهلاً في الوقت الحالي خاصة بعد تقنية magsafe, لذلك سوف نوضح من خلالنا مواصفات الهاتف الجديد وموعد إصداره.

موعد إصدار هاتف iPhone 13 من شركة آبل

من المتوقع ان يتم الإعلان عن إصدار iphone 13 الجديد في شهر سبتمبر المقبل 2021 وذلك وفقاً لتحليل(ming chi kuo) المحلل التكنولوجي ومن خلال هذا التحليل فنتوقع وصول هذا الإصدار الى الأماكن المخصصة لبيعها للمستهلك في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل 2021 برغم التحديات التي تواجهها الشركة وخاصة فيروس كرونا المستجد.

إصدارات iPhone 13

قد اوضح المحلل كو ان شركة آبل تعتزم طرح أربعة إصدارات من هاتف iPhone 13 لذلك من المتوقع إصدار iphone13 mini بحجم شاشة 5.4 انش، وإصدار iPhone 13 بحجم شاشه 6.1 انش، واصدار iphone 13 pro بحجم شاشة 6.7 انش، وأخيراً iPhone 13 pro max.

إبداع التصميم في iPhone 13

تسعى شركة آبل في ان يكون تصميم هاتف iPhone 13 مختلف إلى حد الما عن سابقه iPhone 12 لذلك سوف تعمل الشركة على إصدار ذلك الهاتف بدون منفذ شحن كما إنها سوف تقوم بإعادة ماسح بصمة الاصبع التي طال إنتظارها وكان المستخدمين ينتظرونها في النسخه السابقة التي ألغيت منذ اصدار آيفون ماكس 2017 وخاصة أن خاصية face id قد سببت مشاكل لبعض المستخدمين في النسخ السابقة، وكل هذه التوقعات مصدرها المحلل كو عن آخر إصدارات آبل التي لم تعلن عنها الشركة حتى الآن.

كاميرا هاتف iPhone 13

الكثير من التسريبات الفترة الأخيرة عن هاتف آبل الجديد iPhone 13 من ضمن هذه التسريبات التي أتت إلينا بأن هاتف iPhone 13 سوف يأتي بفتحة عدسة واسعه جدا قد تتميز عن هاتف iPhone 12 الذي أتت الكاميرا الخاصة به بزاوية إتساع خمسة عناصر ولكن إصدار iPhone 13 سوف يأتي بزاوية إتساع ستة عناصر.