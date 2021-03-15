قريبا.. جوجل تطرح مفاجأة لجميع مستخدمي خرائطها

قريبا.. جوجل تطرح مفاجأة لجميع مستخدمي خرائطهاكشفت شركة جوجل أنها تعمل على طرح خاصية «الرسم» الجديدة، التي تتيح لمستخدم «خرائط جوجل»، رسم الطرق بأنفسهم، إذا لم يجد الشخص طرقا على خرائطها.

وهذه الخاصية الجديدة تشبه طريقة استخدام أداة «الخطوط» ببرنامج «مايكروسوفت باينت» الخاص بأنظمة تشغيل «الويندوز»، التي توفر للمستخدم تصحيح الطرق الموجودة لديها على الخريطة، وكذلك إضافة غير الموجود بها، بحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وذكر الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، بشأن هذه الخاصية الجديدة من جوجل المنتظر طرحها خلال الأشهر المقبلة ليست جديدة بالكامل، بل موجودة إلا أنه سيتم إدخال تحديثات عليها: «خرائط جوجل كانت بتوفر للمستخدم رسم الطرق وتحديد النقاط لنفسه بس، الجديد أن بعد طرح الخاصية الجديدة يمكن مشاركة اللي رسمه المستخدم للطرق مع الجمهور».

وسيعمل جوجل على فحص والتأكد من دقة الإضافات والتصحيحات التي يفعلها المستخدم على الخرائط والتحقق من مطابقتها للواقع، موضحا أسامة وفقا لشبكة «سكاي نيوز»: «الآلية اللي هيعتمد عليها جوجل للتأكيد من صحة اللي المستخدم عملوا من خلال تأكيدات أكثر من مستخدم».

فيما شرح أيمن صلاح خبير تكنولوجيا الاتصالات والإعلام أن سيكون على المستخدم رسم الخريطة بنفسه، وتحديد النقاط التي تحظى باهتمام عدد أكبر من المستخدمين، وسيكون على جوجل التأكد من صحة تلك البيانات عن طريق المستخدمين الآخرين الذين يعملون بنفس العمل، حتى يتم اعتماد المعلومات والبيانات الدقيقة بشكل كامل.

وأشار أسامة إلى أن الهدف وراء إطلاق جوجل لمثل هذه الخاصية هو مواكبة التحديثات التي تشهدها الطرق في كل مكان، وبدون أن تتكلف الشركة الكثير من الأموال إذا قررت عمل تحديثات للطرق عبر موظفيها.

بينما يعتقد أيمن أن ربما يكون السبب هو رغبة جوجل في زيادة اعتماد الناس على «خرائط جوجل أو جوجل مابس» بشكل أكبر ومستمر كسائر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحقق أرباحا هائلة.

ويعتقد أسامة أن الخاصية الجديدة قد تحسّن من خدمة الخرائط التي يقدمها جوجل، وتزيد من عدد مستخدمي جوجل: «من وجهة نظري ده الهدف الأول من التحديثات اللي بتطرحها جوجل كل فترة لضمان ولاء مستخدميها لها وزيادة أعدادهم في المستقبل، وتحقيق الأرباح».