نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream Contest في المقال التالي

بعد الإعلان عن ختام مسابقة العام الماضي، تستعد مسابقة الحلم الجديد “2021” لارتداء ملابس جديدة، واللاعب حاتم هيكل الحائز على جائزة المليون دولار المصرية، فيما تستمر المنافسة في استقبال الطلبات الجديدة من جميع الدول. مسابقة الحلم كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم: من أجل المشاركة في “Dream Contest 2021” وتفعيلها حتى تصبح مشاركًا فعليًا، يجب عليك اتباع الخطوات الثلاث التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم أو dream “.

اطلب الرقم المختصر لمشغل الهاتف المحمول في بلدك.

بمجرد إرسال رسالة نصية قصيرة أو طلب الرقم المقابل لبلدك/ منطقتك، ثم الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يمكن اعتبار أنك قد شاركت. أرقام الاشتراك بالمسابقة يمكنك الاتصال من خلال الرقم الدولي الموحد وهو: :GSM 0088216101092 أرقام الاشتراك من مصر: إتصالات: 95450

فودافون: 95450

أورانج: 95450 أرقام الاشتراك من العراق: Asiacell 2266

Zain 2833 1200

Korek 2180 أرقام الاشتراك من الأردن: Orange 98880

Zain 98858 70

Umniah 98858 أرقام الاشتراك من فلسطين: Wataniya 6750

Jawwal 1623 فائز وسحب مرتقب وذلك عندما انتهت مسابقة الحلم بإعلان اسم الفائز بالجائزة النهائية البالغة 100 ألف دولار أحمد محمد شاهين (أحمد محمد شاهين) الذي فاز بالجائزة من سوريا، وهي أشهر مسابقة عربية عند التحضير لربطة العنق، الجائزة الجديدة التالية التي تم الإعلان عنها وقيمتها 100،000 دولار، توزع على مدى بضعة أسابيع كل أسبوع، بقيمة 10،000 دولار. كيك إيطالي بالشيكولاتة والزبيب إسفنجي هش وطعمه تحفة الوسوم عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream Contest - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 Dream Contest على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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