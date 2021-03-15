نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر عروض باقات سوا للانترنت والمكالمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخر عروض باقات سوا للانترنت والمكالمات، يبحث مختلف عملاء شركة سوا للاتصالات في المملكة عن آخر العروض التي تقدمها شركة سوا سواء كانت على باقات المكالمات وباقات الإنترنت المختلفة وكذلك عروض التجوال المميزة والجديدة والتي قامت شركة سوا بالإعلان عنها في الآونة الأخيرة ويتم تقديم تلك العروض المميزة لعملاء ومستخدمي شبكة الاتصالات السعودية اس تي سي.

باقات سوا للمكالمات والانترنت

تتميز شركة اس تي سي بكونها أحد أكبر وأهم شركات الاتصالات في المملكة التي تقوم بتقديم العروض المميزة لعملائها مستخدمي شبكتها من وقت لآخر حيث تقوم بالبحث دوما عن كل ما هو جديد ومميز لهم، وذلك لعملاء الباقات المدفوعة مقدما او عملاء الفاتورة، ومن تلك الباقات:

: والتي يمكن الحصول عليها مقابل 240 او 276 ريال بالإضافة للضريبة، وتمكنك من اعطائك مكالمات لنفس الشبكة والشبكات الأخرى، وأيضا ميجا بايتس مجانية لمواقع التواصل الاجتماعي، و100 جيجا للتصفح على الانترنت، ويمكن الاشتراك بتلك الباقة من خلال أرسال رسالة نصية برقم 7240 رقم 900 او يمكن الانتقال للباقة من خلال تطبيق my stc

باقة سوا بوست بلس: أما عن تلك الباقة فهي متاحة لمستخدمي الباقات مسبق الدفع حيث تعطيهم مكالمات غير محدودة وميجا بايت لا نهائية لمواقع التواصل الاجتماعى ويمكن الاشتراك بها بدفع 170 او 200 ريال مضاف اليها الضريبة، كما أنك ستتمتع ب 1000 دقيقة مكالمات للشبكات الأخرى، و20 جيجا انترنت، ويمكن الاشتراك بها من خلال ارسال رسالة بها رقم 7170 على رقم 900 او من خلال تطبيق my stc

عروض سوا على باقات الانترنت

كما تقوم سواب تقديم عدد من العروض على باقات الانترنت منها:

باقة انترنت مدة 7 أيام ب15 ريال وللاشتراك بها بارسال 2151 ل900.

انترنت 1 جيجا لمدة شهر ب 30 ريال للاشتراك ارسل رقم 2152 ل 900.

ويمكن الاطلاع على كافة عروض باقات سوا للمكالمات والانترنت من خلال زيارة الموقع الرسمي لها.