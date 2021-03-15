نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة التفصيلية لنقل جميع البيانات من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل البيانات من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5، بعد فترة بسيطة من المنتظر أن يتم الإعلان عن جهاز بلايستيشن 5 الجديد، وعند الحصول على نسخة جهاز بيس 5 التي يحلم بها الكثير من الأشخاص وخاصةً الجيمرز أو اللاعبين، فإن الخطوة الأولى بكل تأكيد هي نقل جميع البيانات من النسخة القديمة إلى نسخة الجهاز الجديدة، لذلك نقدم كيفية نقل البيانات من PS 4 إلى PS 5.

خطوات نقل البيانات من البلايستيشن القديم إلى الجديد

ولكي تقوم بكل سهولة وأمان بنقل البيانات من جهاز البلايستيشن القديم إلى جهاز البلايستيشن الجديد يتم اتباع الخطوات التالية بنفس الترتيب:

خطوة نقل البيانات مباشرةً

تحديث الجهازين على أخر إصدار لهم. يجب أن يتم الربط بين الجهازين بنفس شبكة الإنترنت المستخدمة. ومن ثم يتم تسجيل الدخول في بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 بنفس الحساب. تظهر رسالة مبدئية بعد التسجيل تفيد بنقل البيانات من جهاز للجهاز الآخر، يتم النقر على الاختيار وزر موافقة بعد ذلك. يتم الانتظار لفترة حتى تنتهي عملية نقل البيانات بين الجهازين. إذا كنت تعتقد أن وقت الانتظار سيكون طويلًا يمكن استخدام كابل اثيرنت للربط بين الجهازين حتى يتم تسريع النقل.

طريقة أخرى لنقل الألعاب بين الجهازين

الطريقة السابقة هي أسهل طريقة لنقل الألعاب والبيانات الأخرى من جهاز بلايستيشن لجهاز آخر، على الرغم من وجود طريقة أخرى لنقل الألعاب من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5 تعتمد على استخدام وسيلة خارجية وهي قرص خارجي:

نقل الألعاب

في تلك الطريقة يتم وضع القرص الخارجي في مكان USB في جهاز بلايستيشن 4 ونقل جميع الألعاب به، ومن ثم وضع القرص الخارجي في بلايستيشن 5 والاستمتاع باللعب بشكل مباشر أو بعد نقل الألعاب، ولكن يفضل أن يتم نقلها حتى تحصل على المتعة الكاملة أثناء اللعب.

نقل بيانات الحفظ

هناك طريقتين لنقل بيانات الحفظ من بلايستيشن 4 إلى بلايستيشن 5 وهي:

النقل بواسطة USB

حيث يوضع القرص في بلايستيشن 4 وتحدي البيانات المراد نسخها وتنقل على القرص الخارجي لتوضع في بلايستيشن 5.

النقل السحابي

هذه الطريقة تحتاج الاشتراك في خدمة بلس، حيث تنقل البيانات في السحابة الإلكتروني على جهاز بيس 4، وبنفس الحساب يتم نقل البيانات على بيس 5.