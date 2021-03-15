الاستفادة من مساحة التخزين على جهاز بلايستيشن 5 وإنقاذ جزء كبير منها

الاستفادة من مساحة التخزين في بلايستيشن 5، مساحة التخزين في جهاز PS 5 الجديد تعتبر من أكثر السلبيات المزعجة في الجهاز الجديد ، إذ أن مساحة التخزين به حوالي 825 جيجا بايت متاح منها فقط 667 جيجا بايت للتخزين الألعاب بها، وهي مساحة صغيرة مقارنة بأحجام الألعاب التي يتم لعبها على الجهاز حيث يقترب حجم اللعبة الواحدة من 100 جيجا بايت، لذلك السبب من المنتظر أن تقوم شركة سوني المسئول عن إصدار أجهزة البلايستيشن المختلفة بتوسيع مساحة بلايستيشن 5، ولكن حتى يتم ذلك يجب أن تتعرف على كيفية إنقاذ مساحة أكبر في بلايستيشن 5.

طريقة تقليل استخدام مساحة التخزين في جهاز بلايستيشن 5

يقوم جهاز بلايستيشن 5 عند حصولك على التروفي بالتقاط مشهد فيديو قصير مدة لا تزيد عن ثلاثين ثانية، ومع الوقت وكثرة الحصول على التروفيز والتقاط الفيديوهات يحتل ذلك مساحة أكبر على جهاز بلايستيشن 5، حيث يصل عدد التروفي في الجهاز حوالي 20 حتى 50 تروفي وعند التقاطها كلها يتم احتلال حوالي 3 جيجا أو أكثر لها، وهناك مساحة مخصصة لذلك على بلايستيشن 5 للفيديوهات والصور الملتقطة.

وتعتبر من مميزات بلايستيشن 5 الجديد والتي تقدمها شركة سوني، أن التروفيز يمكن التحكم بها سواء بالمسح أو تقليل الجودة، ومن هنا يمكن الاستفادة من مساحة تخزينية أكبر على بلايستيشن 5.

تعطيل خاصية حفظ التروفيز

ولكي يتم إلغاء خدمة حفظ فيديوهات التروفيز يتم اتباع الآتي:

من الواجهة الرئيسية في حساب المستخدم يتم اختيار زر الترس لفتح الإعدادات. بعد عرض جميع الإعدادات الموجودة بالجهاز يتم التوجه لآخر القائمة حتى نجد زر عمليات الالتقاط والبث. ومن ثم تظهر قائمة أخرى تحمل خيارين حفظ مقاطع فيديو الجائزة ولقطات الشاشة للجائزة. بالنسبة لاختيار حفظ مقاطع الفيديو فمن خلاله يمكن تحديد طول ومدة الفيديو بين 15 حتى 30 ثانية، وذلك في حالة تفعيل تلك الخاصية، وكذلك يمكن إلغاء الحفظ لحفظ المساحة. يفضل أن يتم إلغاء جميع الأزرار المفعلة للتسجيل حتى تظل المساحة كما هي.