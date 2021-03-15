نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دجلة الجديد 2021 DIJLAH TV على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة دجلة الجديد 2021 , قناة دجلة قناة عراقية وهي قناة اخبارية ذات شكل متجدد ليزيد استمتاع الفئة التي تتابع القناة دون ملل، القناة تعمل على مدار اليوم بمحتوى جذاب للجمهور وعلى ذلك تم تجديد التردد لمشاهدة متميزة بدون أي سلبيات فنحن نوفر لكم تردد قناة دجلة عبر موقعنا.

تردد قناة دجلة الجديد 2021

تتابع القناة كافة الأخبار بشكل مستمر لتقدم لمتابعيها كل جديد سواء أخبار عربية أو عالمية، والقناة يتغلب عليها الطابع العراقي مما جعلها تحقق مشاهدة عالية بين الشعب العراقي ويتبعه الشعوب العربية، فهي تسلط الضوء على المشكلات الاجتماعية والسياسية لحل تلك القضايا مع تقديم أشهر المحللين السياسين والاقتصاديين لمزيد من المعرفة.

تسعى القناة في مواصلة النجاح بمزيد البرامج المميزة و الأخبار والأنباء الحصرية عبر القناة مع طرح المزيد من القضايا الهامة في كافة دول العالم العربي، والقناة لديها بث عبر الإنترنت من خلال موقعها وصفحة هامة عبر موقع الفيس بوك يتابعها عدد كبير من المتابعين قد يصل عددهم إلى 3 مليون متابع من جميع الدول العربية.

إذا كنت من متابعي قناة دجلة العراقية فعليك بضبط الرسيفر على التردد الجديد للاستمتاع بمشاهدة عالية بدون تشويش وهذا من خلال التردد التالي:

التردد 12034 (H) الاستقطاب أفقي

نبذة عن قناة دجلة العراقية

هي أشهر قناة أخبار عربية ولها مقر في عمان بالأردن ويمتلكها محمد الكربولي السياسي العراقي المعروف، وجدير بالذكر أن قناة دجلة العراقية ثم بداية بثها عام 2012م، وبها طاقم اعلامي ممتاز لتقديم أفضل البرامج واللقاءات والنشرات الاخبارية.

برامج قناة دجلة الاخبارية

مع تجديد التردد لقناة دجلة العراقية تم بث الجديد من البرامج ومنها:

برنامج ولاية بطيخ ويقدمه الإعلامي الشهير علاء الابراهيمي.

برنامج بين سبورت الرياضي.

برنامج ستوديو الجماهير.

برنامج القرار لكم.

برنامج نفس عميق.

وغيرهم من البرامج الهامة وفقرات الأخبار السريعة والطقس والمال والاقتصاد ليكون متابع القناة على قدر كبير من المعلومات والأحداث التي تتجدد كل لحظة في الوطن العربي وأيضًا الدول الأوروبية، قناة دجلة العراقية نالت شهرة واسعة خلال السنوات القليلة الماضية مما جعلها في المقدمة وحديث كافة الأوساط من المستوى والجودة.