نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد” شحن 4000 من جواهر فري فاير مجانا Free Fire في المقال التالي
عمر شويل - جدة
تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول على أكثر من 1000 جوهرة، لعبة فري فاير من أفضل ألعاب الأكشن والقنص في الوقت الحالي وتعتبر أشهر لعبة إلكترونية في العالم مثلها مثل لعبة ببجي موبايل، حيث تقوم هذه اللعبة على وجود 50 لاعب في جزيرة كبيرة ويجب على كل لاعب قتل الكثير من اللاعبين الآخرين ولهذا يحتاج كل لاعب لأفضل الأسلحة والذخيرة والملابس، ولكي يتم شراء هذه الأسلحة لابد من وجود جواهر وهي عملة شراء كل شيء داخل لعبة فري فاير ويوجد العديد من الموقع الإلكترونية التي يمكن شحن جواهر فري فاير من خلالها سواء بالمجان أو بطريقة الدفع، لكن يوجد أيضا تطبيقات تساعد في شحن جواهر فري فاير مجانا لعام 2021 والكثير من عشاق هذه اللعبة يبحث عن طريقة لشحن جواهر فري فاير عن طريق ID مجانا، لذلك سوف نقدم لك عزيزي القارئ من خلال موقعنا ثقفني أفضل تطبيق يساعدك في شحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ال ID دون دفع أي أموال.
شحن جواهر فري فاير مجانا FREE FIRE من خلال تطبيق BOOYA
يعتبر تطبيق BOOYAH من التطبيقات القليلة الصادقة التي تساعد مستخدمين لعبة فري فاير في شحن الجواهر مجانا من خلال عمل فيديوهات على التطبيق ومشاهدتها لكي يتم شحن 1000 أو 4000 أو 8000 جوهرة مجانية، وكلما كثر عدد مشاهدات الفيديوهات الخاصة بك على التطبيق تزيد جواهر فري فاير مجانا.
طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا والحصول على 1000 جوهرة FREE FIRE
يوجد العديد من الطرق التي تساعد في شحن جواهر فري فاير مجانا مثل بطاقات جوجل بلاي المجانية والتي تتراوح قيمتها من 10 إلى 50 دولار مجانا يمكنك شحن الجواهر المجانية بها، أو من خلال موقع FreeFire2021 وهو موقع جيد جدا يمكنك من خلاله أيضا شحن الجواهر مجانا، وكذلك موقع Oonoo الذي يعتبر أشهر موقع موثوق فيه لشحن الجواهر بالمجان، لكن اليوم سنتحدث على تطبيق رائع جدا وجديد يمكنك من خلاله الحصول على الكثير من جواهر فري فاير مجانا وهو تطبيق BOOYAH لذلك سوف نشرح لكم في السطور القادمة طريقة إنشاء قناة على الموقع والحصول على أكثر من ألف جوهرة FREE FIRE.
- يجب أولا تحميل تطبيق BOOYAH من خلال تنزيله من جوجل بلاي الموجود على الجوال الخاص بك.
- بعد تحميل التطبيق يتم إنشاء قناة على التطبيق، مع مراعاة تحديد السن أكبر من 12 عام لكي تتمكن من إنشاء القناة.
- بعد ذلك يجب عمل عدد خمسة بث مباشر لمدة ساعتين على مدة خمس أيام وليس الخمس فديوهات في يوم واحد.
- بعد ذلك يجب يكون إجمالي عدد المشاهدات 30 مشاهدة فقط.
- أخيرا بعد إتمام هذه الخطوات البسيطة سوف يتم شحن آلاف الجواهر المجانية الخاصة بلعبة فري فاير.
وإليكم فديو شرح الحصول على 4000 جوهرة مجانية للعبة فري فاير
10 أسماء لعبة فري فاير قوية 2021 Free Fire Names
معظم عشاق فري فاير يبحثون عن أسماء للشخصيات الخاصة بهم من أجل التميز من أهم هذه الأسماء:
شخصية باسم ( قاهر الأعداء )، أو ( أسد المعارك )، أو ( رجل الموت )، أو ( الملاك الشرير )، أو ( فتاة الموت )، أو ( القاتل المجنون )، أو ( نيران )، أو ( التنين القاتل )، أو ( الشبح المدمر )، أو ( مخلب النمر ).
- طريقة حجز موعد في المرور عبر منصة ابشر للاستفادة من الخدمات المرورية المقدمة
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