“احصل على 6900 جوهرة” تطبيق شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال iD

شحن جوهر فري فاير مجانا 2021 بدون رقم هاتف هو أمر شائع البحث باستمرار في الوقت الحالي عن طريق محبي لعبة فري فاير Free Fire، حيث تعتبر اللعبة من أشهر ألعاب الأونلاين الأكشن والقتال والقنص في هذا الوقت هي لعبة ممتعة جدا، فنجد أن ملايين اللاعبين من مختلف بلدان العلم يتنافسون دائما على الفوز، ولكي تتمكن من إنشاء شخصية قوية داخل اللعبة لابد عليك أن تمتلك أسلحة نادرة وكذلك ملابس وأشياء أخرى داخل اللعبة، ولكي تحصل على كل هذه الأشياء الثمينة لابد من وجود جواهر فري فاير بحسابك، وللحصول على هذه الجواهر يمكن شرائها من خلال الموقع الرسمي للعبة بطريقة مدفوعة أو الحصول على طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا عبر المواقع المجانية أو بطاقات جوجل بلاي المجانية التي تتراوح قيمتها من عشرة دولارات حتى 50 دولار أو من خلال إحدى التطبيقات التي تساعد على شحن الحساب بالجواهر مجانا، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أفضل طريقة لشحن جواهر فري فاير مجانا عن طريق ال ID.

شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 من خلال تطبيق EzCash

خطوات تثبيت تطبيق EzCash لشحن جواهر فري فاير مجانا 2021

يعتمد تطبيق إيزي كاش على جمع النقاط بسهولة ثم يتم تحويل تلك النقاط إلىFree Fire، حيث تقوم فكرة التطبيق على مشاهدة الإعلانات وكذلك متابعة الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا يتك جمع أكبر قدر من النقاط التي تمكنك من شحن حسابك داخل لعبة فري فاير بالجواهر المجانية عن طريق إدخال الأيدي.

قم بالضغط على تطبيق جوجل بلاي الموجود بهاتفك. في خانة البحث أعلى تطبيق جوجل بلاي أدخل اسم التطبيق وهو EzCash. قم بالنقر على كلمة (Install) أو (تحميل). بعدما يتم تحميل التطبيق بهاتفك يتم فتحة والضغط على أيقونة Next أو التالي أربع مرات بعد ذلك تضغط على إنهاء أو Done. يتم تسجيل الدخول بالضغط على تسجيل الدخول بواسطة جوجل Google Sign in. وبهذا يمكنك استخدام التطبيق بسهولة.

خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 من خلال تطبيق EzCash

عند استخدام التطبيق لأول مرة ستحصل على 50 نقطة مجانا. يمكن جمع النقاط من خلال إتمام العروض من أيقونة Earn Coins أعلى التطبيق جهة اليسار، فكلما أنجزت عرض من تلك العروض البسيطة ستحصل على النقاط. يمكن جمع النقاط أيضا من قائمة My Bonuses وهذه مهمة جده في تعطي نقاط كبيرة. كل هذه النقاط تجمع في خانة My Earnings النقاط الخاصة بك. بعد جمع النقاط يتم الدخول على أيقونة EzCash Store ثم الضغط على لعبة فري فاير حيث يوجد العديد من العروض مثل شحن 110 جوهرة مقابل 2500 نقطة وعروض أخري حتى يمكنك شحن ما يصل إلى 6900 جوهرة مجانية من خلال هذه التطبيق.

خطوات التحميل الخاصة بالتطبيق بسيطة فكل ما تحتاجه هو إتباع الخطوات التالية:

ملحوظة مهمة: يمكنك بعد جمع النقاط ليس فقط شحن جواهر فري فاير مجانا بل يمكن شحن شدات ببجي مجانا 2021 وكذلك شراء بطاقة جوجل بلاي لشحن جواهر فري فاير مجانا أو استخدامها للحصول على تطبيقات مدفوعة، أو شحن حسابك بلعبة موبايل ليجا أو حتى شحن حسابك داخل لعبة كول أوف ديوتي، كما بالشكل التالي لأنه حقا تطبيق رائع جدا.

فيديو شرح الحصول على جوهرة فري فاير مجانا من خلال تطبيق EzCash