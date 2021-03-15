اسعار الذهب في السعودية الأثنين 15/3/2021 الذهب من المعادن التى تستخدم فى صناعة زينة وحلي المرأة، الكثير مهتمون بأسعاره داخل المملكة العربية السعودية، نظرا للقيمة الثمينة لهذا المعدن حيث يعتبر من أشهر المعادن التي تصنع منها الخواتم والأساور النسائية وغيرها وايضا تقديم هدية ذهبية يجعل الهدية قيمة جدا خصوصا فى المناسبات الخاصة، لذلك فإن الأسعار محل اهتمام الكثير من الناس

ولهذا سنتعرف معاً على آخر تطورات التى طرأت على أسعارالذهب التى بدورها تنخفض أو ترتفع فى علاقة طردية مع السعر اليومى للدولار حيث أنه قام بالارتفاع نسبياً ووصلت نسبة الارتفاع إلى ما يقارب 0.2٪ وهذة النسبة بعد أن هبط مسبقا حوالى 1.4٪من سعره.

اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

بعد هبوط وانخفاض المنحنى الخاص بسعر الذهب حالة من الانتعاش طرأت على سعر الذهب اليوم تزامناً مع الارتفاع فى جلسة العملة الصعبة الدولار الأمريكى، حيث أن فى نهاية الجلسة وإغلاقها على الارتفاع أدى أيضا إلى ارتفاع السعر الخاص بالذهب 0.2٪، ووصل ايضا سعر عيار 24 إلى 208.22 ريال، أما عن عيار 21 والذي يعد الاعلى بالنسبة للشراء بجميع أرجاء المملكة ارتفع اليوم إلى 182.19 ريال، وبالنسبة لعيار 18 ارتفع إلى 156.16ريال،الى جانب ذلك سجل عيار 14 سعر الجديد 121.46ريال.

سعر الذهب اليوم

نظرا لاهتمام العديد من الأشخاص بشكل يومي بالبحث عن أسعار الذهب في السعودية بسبب عدم استقرار الأسعار في الوقت الحالي سوف نعرض لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب في السعودية بسعر البيع وسعر الشراء من خلال عمليات البيع التي تمت في محالّ الصاغة والأسواق وكذلك يمكنكم معرفة أسعار الجنيه الذهب وكيلو الذهب وذلك من خلال الجدول الذي نوضح لكم من خلال السطور القادمة كالاتي فتابعونا:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Monday, March 15, 2021 11:45 AM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 208.75 ريال $55.57 سعر الذهب عيار 22 191.36 ريال $50.94 اسعار الذهب عيار 21 182.66 ريال $48.62 اسعار الذهب عيار 18 156.57 ريال $41.68 سعر الذهب عيار 14 121.77 ريال $32.41 سعر الذهب عيار 12 104.38 ريال $27.78 اسعار أوقية الذهب 6,492 ريال $1,728 اسعار جنيه الذهب 1,461 ريال $388.97 اسعار كيلو الذهب 208,751 ريال $55,566