فيسبوك تعتزم وضع تصنيف على كل المنشورات الخاصة بلقاحات كورونا

أعلنت شركة فيسبوك، التي انتقدها مشرعون وباحثون لسماحها بانتشار معلومات مضللة عن اللقاحات على منصاتها، أنها بدأت تضيف تصنيفا للمنشورات التي تناقش سلامة الجرعات وستضع قريبا تصنيفا على كل المنشورات بخصوص اللقاحات.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في تدوينة، يوم الإثنين، إنها ستدشن أداة في الولايات المتحدة لتقديم معلومات عن الأماكن التي يمكن منها الحصول على لقاحات كوفيد-19، وستضيف قسما خاصا بالمعلومات عن كوفيد-19 لمنصتها إنستغرام لنشر الصور.
وانتشرت مزاعم خاطئة ونظريات مؤامرة عن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يزال موقعا فيسبوك وإنستغرام، اللذان شددا سياستيهما في الآونة الأخيرة بعد فترة طويلة من اتباع سياسة عدم التدخل بشأن المعلومات المضللة عن اللقاحات، يضمان حسابات كبيرة وصفحات ومجموعات تروج لمزاعم خاطئة بشأن الجرعات يمكن بسهولة العثور عليها من خلال كلمات البحث.
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