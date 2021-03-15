نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE من جوجل بلاي للأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر طريقة تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE ذات حزمة تثبيت ضئيلة للأجهزة الضعيفة، حيث أطلقت شركة تنسنت جيم المسؤولة عن تطوير لعبة ببجي موبايل النسخة صغيرة الحجم من اللعبة لكي يتسنى للاعبين أصحاب الهواتف الضعيفة ذات مساحة تخزين ضئيلة من تجربة لعبة ببجي موبايل بكافة عناصرها، ولكن ما الفرق بين ببجي موبايل الأصلية ولعبة ببجي موبايل لايت؟ وهنا أوضحت الشركة أن الفارق بين النسختين هو احتواء نسخة لايت على حزمة تثبيت أصغر حجماً من الأصلية، ولكنها تحتفظ بالوضع الكلاسيكي، ويتم تشغيله بمزيد من السلاسة وسريعة بصورة عامة، ومن يرغب في التعرف على مزايا تحديث ببجي موبايل 1.3 مارس 2021 يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE

توفر شركة tencent games نسخة صغيرة الحجم من لعبة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني جوجل بلاي لهواتف أندرويد فقط، وليس هناك نسخة للهواتف ذات نظام التشغيل iOS، ولكن هل تشترك لعبة ببجي الأصلية مع لعبة ببجي لايت في الحسابات، وهل يمكن التحويل من نسخة إلى أخرى؟

يجب العلم أن كل نسخة من نسخ ببجي موبايل المتوفرة سواء على المتجر الإلكتروني هي نسخة مستقلة بذاتها، فلا يتم الاشتراك في الحسابات بين اللعبتين، ولا يمكن التحويل من نسخة إلى أخرى بنفس الحساب لأن الإصدار الحالي من ببجي لايت لا يدعم عملية التحويل.

ويتم تنزيل لعبة ببجي لايت عن طريق الدخول متجر Google Play على هواتف ذات نظام التشغيل أندرويد، ثم البحث باسم “ببجي لايت” سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، وسيتم توفير النسختين في نتائج البحث، اختر PUBG MOBILE LITE بالنقر عليها، ثم قم بالنقر على أيقونة “تثبيت”

لعبة ببجي لايت المصغرة

في حال تم تنزيل لعبة ببجي لايت من المتجر على الهاتف الخاص بك، فلن تتمكن من اللعب مع أصدقائك على نسخة ببجي موبايل الأصلية، وذلك لأن لعبة ببجي موبايل لايت هي لعبة مستقلة بذاتها ولا ترتبط بالنسخة الأصلية على الرغم من استنادها إليها، أما عن متطلبات تحميل ببجي لايت فتتمثل في التالي:

أن يكون الحد الأدنى لنظام التشغيل 4.1 فأعلى.

أن يكون الحد الأدنى لمساحة ذاكرة الوصول العشوائي 1 جيجابايت أو أعلى من ذلك.

حزمة تثبيت لعبة ببجي 720 ميجابايت تقريباً.

تم تخصيص نسخة ببجي لايت لهواتف أندرويد فقط.

تحديث ببجي موبايل 1.3 مارس 2021

أعلنت لعبة ببجي موبايل الأصلية رسمياً عن إطلاق عناصر وإضافات ومحسنات التحديث الجديد لببجي موبايل أحدث نسخة برقم 1.3 بتاريخ التاسع من شهر مارس 2021م، وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل الأصلية وضع المائة إيقاع والمترو الملكي اعتباراً من التاريخ المذكور، وقد أجلت إضافة خدع المهرج لتاريخ 31 مارس 2021م

كما أعلنت عن موعد الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة ليكون في تاريخ الحادي والعشرون من شهر مارس الجاري، فقط قم بتنزيل تحديث ببجي موبايل وانتظر الاحتفال، وقدمت دعوتها للاعبين للاحتفال بالذكرى الثالثة، وسيكون بالاحتفال ضيفاً مميزاً.

حل مشكلة عدم فتح ببجي لايت

في حال كان اللاعب غير قادراً على الدخول إلى لعبة ببجي لايت أو فتحها، فيجب عليك أولاً التأكد من التالي:

عند تلقي اللاعب رمز خطأ، فيجب الضغط على أيقونة “إصلاح” بالجانب الأيمن للشاشة ومن ثم إعادة تشغيل ببجي لايت مرة أخرى.

في حال تم تعليق اللعبة في شاشة التحميل، فيجب إنهاء تطبيق ببجي وتغيير طريقة الاتصال، ومن ثم المحاولة مرة أخرى.

التأكد من اتصالك بخدمة الإنترنت بحيث يكون الاتصال مستقراً وقوي.

القيام بمسح ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق ببجي من إعدادات الهاتف، ومن ثم إنهاء كافة التطبيقات الأخرى غير الضرورية التي تعمل بالخلفية، ثم قم بإعادة تشغيل ببجي لايت مرة أخرى.

في حال استمرار المشكلة، قم بإبلاغ المسؤولين عن لعبة ببجي عبر الإيميل الخاص بها وتقديم المزيد من التفاصيل + لقطة شاشة واضحة عن المشكلة التي تواجهك أثناء تشغيل اللعبة.