طرق متعددة ومجربة لـ شحن جواهر فري فاير بطريقة مجانية تمامًا

يبحث الكثيرين من عشاق الألعاب عن طريقة شحن جواهر فري فاير بشكل مجاني حيث أنها من الألعاب الممتعة للغاية، لذلك يبحث اللاعبون بشكل دائم عن طرق جديدة ومبتكرة من أجل شحن جواهر فري فاير بطرق مجربة، ومن الجميل وجود كثير من الطرق المجربة التي يمكن من خلالها الشحن لشخصياتهم داخل اللعبة ببساطة شديدة من دون أي تعقيدات سواء الطرق المجانية أو الطرق المدفوعة وإليك الطريقة بالسطور المقبلة:

شحن جواهر فري فاير بطريقة مجانية

يمكن الشحن بعدة طرق الآتي:

شحن من خلال دعوة الأصدقاء للعب معك داخل اللعبة

من خلال تطبيق watch and winعلى الهاتف ومشاهدة الفيدويوهات التي تظهر لك بعد ذلك سيتم إعطاءك جواهر مجانية ويمكنك مسح التطبيق بعد حصولك على الجواهر التي تريد ولا تؤثر ذلك على شيء باللعبة.

الشحن من خلال جوجل بلاي من خلال خطوات أمانة تمامًا قم بالولوج للمتجر ثم تحويل المتجر للمتجر الأمريكي والاشتراك ففي استطلاعات الرأي، تحصل على عدد من النقاط مع كل استطلاع بعد ذلك تستطيع استبدال النقاط بالجواهر الذي تحتاج إليه في اللعبة بطريقة مجانية تمامًا، يمكنك استعمال تلك الجواهر في اللعبة لتقوية الشخصية أو لتقوية اللعب أو شراء الأسلحة والملابس والجلود أو أي شيء تحتاج إليه داخل اللعبة.

لساكني المغرب العربي يمكن الحصول على جواهر مجانية من خلال الاتصال على كود 9*،ثم الاتصال على رقم 555 وتسجيل كود اللعبة والنقر على رمز النجمة بعد ذلك النقر على رقم 9 وتحديد قيمة شحن الجواهر تتطلب تلك الطريقة رصيد 10 دراهم على الأقل.

أيضًا من الطرق المجانية المجربة تطبيق win diamonds من خلاله تستطيع اكتساب النقاط المجانية من ثم تحويلها لجواهر من خلال موقع اللعبة الرسمي.

يمكنك من خلال موقع لعبة فري فاير الرسمي الشحن، ثم بالدخول إلى الموقع من ثم سجل تسجيل الدخول باسم المستخدم الخاص بك والرقم السري من ثم قم باتباع الخطوات التالية لذلك، حتى تتمكن من شحن الرصيد للجواهر من الموقع بالأسعار الآتية:

110 جوهرة مقابل 250 ج

210 جوهرة مقابل 450 ج

231 جوهرة بسعر 500 ج

341 جوهرة بسعر 700 ج

462 جوهرة بسعر 950 ج

583 جوهرة بسعر 1100 ج

أفضل المواقع لشحن جواهر فري فاير

بإمكانك الشحن من خلال عدد من المواقع الموثوقة كالآتي:

موقع Upoint.id.

موقع Juragancash.com.

موقع Unipin.com.

موقع Gamer Kiosks.

موقع Lazada.co.id.

موقع Tokopedia.com.

موقع ihack.games.

موقع Codashop.com.

كما يمكن الشحن الجواهر بواسطة شراء بطاقات جوجل بلاي أو بالفيزا كارت، يقوم اللاعب بإدخال بياناته باللعبة ثم رقم الهاتف واختيار القيمة وعدد الماسات ثم النقر على موافق.