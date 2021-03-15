طرق شحن جواهر فري فاير وإضافات التحديث الجديد Free Fire 2021

اهتمام كبير من قبل ملايين اللاعبين للبحث عن أفضل الطرق والخطوات والمواقع المعتمدة والمضمونة، لـ شحن جواهر فري فاير، في ظل الانتشار الواسع اللعبة التي حققت نسب تحميل قياسية خلال الفترة الأخيرة بالمقارنة مع مثيلاتها من الألعاب الإلكترونية المنافسة، كما ساهم تحديث الموسم الخامس لها Clash Squad Season 5 من رفع كفائتها بعد الإضافات القوية التي تضمنه في أعقاب تعديل المتجر في الموسم الرابع، إلا أن هذا التحديث راعى توزيع وتنويع الأسلحة المستخدمة وطرح مجموعتين من المتاجر، والأهم من ذلك هو إعطاء الفريق الخاسر إمكانية الرد عبر خاصية الـ Mystery Box للحصول على عناصر خاصة من الصندوق، والاستعانة بأحد الأصدقاء للقتال بجانبك.

إضافات تحديث Free Fire 2021

وقبل أن نوضح لكم أفضل طرق شحن جواهر فري فاير، ننشر لكم أبرز وأهم الإضافات التي تضمنها السيزون 5 من Free Fire 2021، ومنها:

تحديث آلة البيع وتعديل سعر العناصر المختلفة وفق مؤشر الأداء.

تعديل الرموز المميزة المتوفرة على الخريطة.

طرح الوضع الكلاسيكي لـ صناديق الحرب.

تم إضافة ميدان رماية جديد وقاعة المشاهير الرياضية.

إضافة عجلة فيريس وتدريب Gloo Wall.

شحن جواهر فري فاير

أما عن أفضل طرق شحن جواهر فري فاير، فـ تنقسم إلى نوعين، فيوجد الشحن المجاني المتاح من خلال بعض المواقع الإلكترونية والمسابقة التي قد تشارك فيها، أو من خلال الحصول على شحن يعرضه بعض اليوتيوبر من أجل توسيع قاعدة مشتركي قنواتهم ويمنحون مكافآت وهدايا وشحن مجاني، بينما يوجد الشحن المدفوع وهو الأكثر انتشارًا وأمانًا، لكن يتطلب معرفة أفضل مواقع شحن free fire المعتمدة والشرعية، والتي تحتاج إلى تسجيل رقم اللاعب أو ما يُطلق عليه الـ id ثم اختيار القيمة وكمية الشحن التي تريد الحصول عليها، او الشحن من خلال الفيزا كارت أو بطاقات جوجل بلاي.

إضافة الطائرة بدون طيار وتفعيل نقطة الأحياء

ومن أهم ما تم استحداثه خلال الفترة الأخيرة في لعبة فري فاير هو طرح فكرة الطائرة بدون طيار أو الاستكشافية التي تمكنك فحص المناطق المحيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك أعداء في الجوار يتربصون بك من عدمه، كما يمكن استخدام وتفعيل نقطة الأحياء اللاعبين من إحياء الفريق بأكمله بعد التقاط وتفعيل تلك النقطة.