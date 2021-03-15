IPHONE PRO MAX 13 سعر ومواصفات الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق

IPHONE PRO MAX 13 الهاتف الجديد من شركة أبل العالمية والسعر الخاص بالهاتف الجديد والموعد الخاص بطرحه في الأسواق العالمية وداخل المملكة العربية السعودية وهاتف IPHONE 13 PRO ما هي المواصفات الجديدة التي تم وضعها في الهاتف والتي تميزه عن باقي الإصدارات السابقة من نفس الفئة حيث هاتف أيفون 13 برو ماكس تم وضع العديد من المواصفات العالية سواء من حيث الخامات الخاصة به أو من ناحية البرمجة الداخلية للهاتف وهاتف أيفون 13 برو MAX تم تصنيعه بأكثر من لون للهاتف لكي ما يتم إتاحة الفرصة لمستخدمي هواتف PRO MAX 13 أن يقرروا ما هو اللون المفضل لديهم لشراؤه واليوم أيضاً سنتعرف علي سعر أيفون 13 برو ماكس الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية .

IPHONE PRO MAX 13 وما هي المواصفات المميزة للهاتف الجديد من أبل

أيفون 13 برو ماكس ونظام التشغيل الخاص به بتقنية جديدة IOS 15 . أيفون 13 برو MAX تم وضع الخاصية التي تدعم نظام NFC الخاصة بالتوصيل . PRO MAX 13 والوزن الخاص بالهاتف الجديد هو 225 جرام مما يجعله خفيفاً . أيفون 13 برو ماكس تم وضع شريحة الاتصال التي تدعم خاصية NANO SIM . PRO MAX 13 يدعم كافة الشبكات للاتصال وهي أجيال الثاني والثالث والرابع والخامس . أيفون 13 برو MAX تم تصنيعه من خامات الزجاج القوي وهو من نوع غوريلا وهيكل الهاتف المقاوم للصدأ بمادة فولاذ . IPHON 13 PRO تم تصنيعه بتقنية عاليه لكي ما يجعله مقاوم للماء وأيضاً مقاوم للغبار مما يجعله مميز جداً .

PRO MAX 13 المواصفات الخاصة بشاشة الهاتف الجديد من شركة أبل العالمية

المقاس الخاص بالشاشة للهاتف الجديد 6.3 إنش والدقة الخاصة بها مقاس 2532 * 1170 .

PRO MAX 13 ونوع الشاشة الخاصة به من نوع SUPER RETINA XDR OLED .

IPHONE 13 PRO وكثافة الشاشة تأتي بدقة 409 بكسل وترددها 120 هرتز .

أيفون 13 برو ماكس يأتي بقوة إضاءة عالية في الشاشة وذلك لاحتواءه علي 800 شمعة مضيئة .

المواصفات الأخري المميزة للهاتف الجديد من أبل والخاصة بالكاميرات والمواصفات الأخري

PRO MAX 13 والكاميرا الخلفية له تأتي سداسية والدقة الخاصة بها 24 MIGA للأولي والكاميرا الثانية دقتها 20 MP والثالثة دقتها 16 MP والرابعة دقتها 12 MP والخامسة دقتها 8 MP والسادسة دقتها 5 MP . IPHONE PRO MAX 13 يحتوي علي عدد 2 كاميرا أمامية بقوة 12 وقوة 16 ميجا بكسل لوضوح أعلي . أيفون 13 برو ماكس يأتي بميكروفون وتم وضع تقنية جديدة به لتم من خلالها عزل الضوضاء أثناء المكالمات . أيفون 13 برو MAX يدعم الخاصية المعروفة بلوتوث وهو من إصدار بتقنية 5.0 مميزه عن الإصدارات السابقة . سعر أيفون 13 برو ماكس يتم تحديده بناءً علي ما هي المواصفات الخاصة بكل هاتف من حيث سعة التخزين واللون . سعر IPHONE 13 PRO MAX يتحدد بناءً علي الألوان الخمسة الصادرة منه أسود وفضي وذهبي وأبيض وأزرق .

الأسعار الخاصة بالهاتف الجديد داخل الدول المختلفة طبقاً للتسعير الخاص بالهاتف

سعر أيفون 13 برو ماكس داخل دولة المملكة العربية السعودية تحدد بسعر 6000 ريال سعودي تقريبياً .

سعر IPHONE 13 PRO MAX داخل دولة الأمارات العربية المتحدة تحدد بسعر 5800 درهم تقريبياً .

سعر أيفون 13 برو ماكس داخل دولة جمهورية مصر العربية تحدد بسعر 26000 جنيه مصري تقريبياً .

سعر IPHONE 13 PRO MAX بشكل تقريبي في مختلف الأسواق العالمية تحدد بسعر 1600 دولار أمريكياً .

IPHONE PRO MAX 13 الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية قريباً هذا ما جاء عن المواصفات المتعددة الخاصة بالهاتف الجديد وما هي الأسعار التي يتم طرح الهاتف بها في معظم الدول المختلقة وكما تعودت شركة أبل في الإصدارات المختلفة الخاصة به أنه تقوم بتصنيع هواتف قوية من حيث الخامات ومن حيث التكنولوجيا الخاصة بالهاتف .