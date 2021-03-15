برنامج سناب شات الجديد 2021 وشرح تحميله وإستخدامات التطبيق ومميزاته

برنامج سناب شات الجديد ،Snapchat هو برنامج و تطبيق للتواصل الإجتماعي للصور السيلفي ويتميز بتنوع الفلاتر لتنوع إلتقاط الصور وتغيير أشكال المستخدمين وعمل مشاركات على الصور مع إضافة النصوص والإيموشنات والرسومات، وبلغ عدد مستخدمي تطبيق سناب شات إلى 229 مليون مستخدم على مستوى العالم، حيث يعتبر التطبيق الأكثر شهرة حول العالم ويتم تحميل البرنامج على المتاجر الرسمية يومياً بعشرات من ألوف المستخدمين بفضل فلاتره المميزة التي يتنافس بها على كثير من التطبيقات المنافسة، وكان إنطلاقة تطبيق Snapchat في الثامن من يوليو عام 2011م وتشغيله كان على أنظمة iOS فقط .

شرح تحميل سناب شات الجديد

يمكن تحميل تطبيق سناب شات من إحدى المتاجر الإلكترونية أو متجر جوجل بلاي المعروف. بعد التحميل يتم فتح البرنامج والضغط على متابعة. سيتم طلب السماح لإعطاء الأذن للتطبيق للدخول على الهاتف الخاص. سيتم الطلب من المستخدم كتابة أسمه الأول والثاني وتاريخ الميلاد ومن ثم الضغط على التسجيل. كتابة كلمة المرور والضغط على متابعة. كتابة البريد الألكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمستخدم والنقر على متابعة. سوف يطلب من المستخدم عمل إختبار إنه ليس روبوت ليتأكد التطبيق إنه مستخدم عادي. سوف يسمح للمستخدم إستخدام تطبيق سناب شات ليبدأ في البحث عن أصدقاء وإستخدام الفلاتر.

يمكن متابعة كافة آخبار التكنولوجيا على مدار اليوم من خلال الموقع وهذا من إختيار فريق الإعداد: برنامج واتس اب الذهبي

مميزات Snapchat الجديد

إستخدام مئات من الفلاتر الجديدة التي يتم تنزيلها تلقائياً.

إستخدام صور مصغرة دائرية لقصص المستخدم.

إرسال الصور أو الفيديوهات لأكثر من صديق مع إمكانية تحديد وقت ظهور الفيديوهات ومن ثم الأختفاء تلقائياً.

رفع الصور أو الفيديوهات على عبر القصص لمدة 24 ساعة مع تحديد من له صلاحية مشاهدتها.

مئات من الصور التعبيرية التي يمكن تعديل صور عادية من قبل الايموشن.

توجد خاصية الجيوفلتر وهي فلاتر تستخدم فقط عند تحديد موقع المستخدم.

خاصية الخريطة التي يمكن أن تظهر موقع المستخدم وقابلية إخفاء الخاصية Ghost mode.

يظهر التطبيق كم عدد اللقطات اليومية التي سرسلها ويستخدمها المستخدم.

توجد خاصية مميزة جدا وهي خاصية الأسناب كاش Snap cash وهي إمكانية إرسال وإستقبال الأموال عن طريق ربطها ببطاقة الصراف الآلي.

وهي إمكانية إرسال وإستقبال الأموال عن طريق ربطها ببطاقة الصراف الآلي. سناب شات الذكريات وهي التي تعمل على إعادة تذكير المستخدم بسناب قديم حدث في مثل هذا اليوم لإستيعادة الذكريات.

ميزة إعادة اللقطات مرة آخري قبل أن تختفي.

ميزة إعادة إرسال صور قديمة مع رفع بعض المؤثرات وكتابة التعليقات عليها قبل إرسالها.

من المميزات الحقيقة بالبرنامج قلة عدد الإعلانات حتى لا تكون مصدر لإزعاج المستخدمين.