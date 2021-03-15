نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة المفضلة للأطفال 2021 Toyor Aljanah على نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة التي تعد من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، والتي تمتلك شهرة كبيرة في عالمنا العربي، وخارجه أيضا، حيث تعد من القنوات التي تقدم محتوي هادف بصورة كبيرة يساعدنا على نمو وتطور أطفالنا بصورة سليمة، وقد وضع حجر الأساس لهذه القناة رجل الأعمال خالد مقداد، ويعتبر أبنائه هم نجوم هذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2021

تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكثير منا، والحقيقة أن إدارة القناة قامت بتوفير تردد لها على أكثر من قمر صناعي مختلف.

فيمكنك استقبال إذاعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11315 عمودي، ومعدل ترميز 27500، كما يمكنك استقبال بث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11310 عمودي، ومعدل ترميز 30000.

علاوة على ذلك يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد 11632 عمودي، ومعدل ترميز 27500، وأيضا يمكنك استقبال بث القناة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11393 عمودي، ومعدل ترميز 27500.

مميزات قناة طيور الجنة

الحقيقة أن الجميع يبحث عن تردد قناة الجنة نظرا لما تتمتع به هذه القناة من مميزات رائعة، حيث تعد القناة هي الأفضل في العالم العربي والعالم الإسلامي، فالقناة تميزت بالمحتوي الهادف والمسلي في نفس الوقت.

فالقناة تقدم العديد من الأناشيد المميزة والتي يمكن للأطفال من خلالها أن يتعلموا العديد من الأمور الهامة مثل تعلم الأرقام والحروف، وأيضا تعلم أمور الدين الإسلامي.

وتمتلك القناة التليفزيونية قناة خاصة بها على اليوتيوب حيث يمكنك من خلال هذه القناة متابعة كل ما يتم بثه على القناة التليفزيونية، وتعتبر قناة اليوتيوب الخاصة بطيور الجنة أول قناة عربية تتمكن من الحصول على الجرع الماسي لليوتيوب.