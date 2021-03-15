“اشحن” 50,000 من جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق ال ID

موقع شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 هو الشيء الهام الذي يبحث عنه ملايين اللاعبين العاشقين للعبة Free Fire من كل دول العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة، وبما معظم مستخدمي لعبة فري فاير هم من الأطفال ولا يوجد معهم المال الكافي لشراء جواهر فري فاير وحيث أن المواقع الرسمية تحتاج إلى المال لشراء جواهر فري فاير عن طريق ال ID، لذلك يبحث كل لاعب عن طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير مجانا دون دفع أي تكاليف ولمساعدة زوارنا في موقع ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال على موقع شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق الأي دي بكل سهولة وهو موقع جديد جدا للحصول على آلاف الجواهر المجانية.

موقع شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 عن طريق الأي دي Free Fire Diamonds

يمكنك الآن من خلال متابعة هذا المقال شحن جواهر لعبة Free Fire مجانل لعام 2021 من خلال موقعcazonix com، حيث يعتبر موقع جديد لا يعرفه الكثير من عشاق اللعبة وتوفير لوقت زوارنا الكرام سوف نشرح لكم طريقة شحن Free Fire Diamonds من خلال موقع cazonix com.

خطوات “شحن” 50,000 من جواهر فري فاير مجانا 2021 من خلال موقع cazonix com

نقوم بالدخول على رابط الموقع وهو ( cazonix com ). نقوم بإدخال اسم المستخدم أو الأي دي الخاص بك باللعبة في الخانة المخصصة لذلك. يتم اختيار نوع الجهاز الموجود به اللعبة سواء Android أو IOS ثم يتم الضغط Connect. بعد ذلك سيفتح الموقع لك واجهة جديدة لكي يتم تحديد عدد الجواهر والعملات المطلوب الحصول عليها لاحقا. يفضل اختيار أكبر كمية من الحواهر ثم نترك الموقع يعمل على تجهيز الجواهر لك. يتم الانتظار لمدة 3 دقائق للتأكد بأنك لست روبوت. ستظهر واجهة جديدة يتم الضغط على أيقونة VERIFY NOW لتظهر قائمة المهمات اختر عرض واحد من ضمن الثلاث عروض ثم أكمل الخطوات المطلوبة وهي سهلة للغاية مثل إدخال رقم هاتفك للحصول على رمز التفعيل. ثم أنتظر لمدة 20 دقيقة لشحن 50,000 جوهرة مجانية لحسابك في لعبة Free Fire.

إليكم فيديو شرح شحن 50،000 من جواهر فري فاير مجانا عن طريق الأي دي 2021

يستطيع أي لاعب داخل الوطن العربيوذلك بإتباع الخطوات التالية بالتفصيل وهي: