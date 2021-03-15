نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف مصفح وهيكل متين.. تعرف على جوال سامسونج Samsung Galaxy Xcover 5 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج Samsung Galaxy Xcover 5 الجديد الذي تم الإعلان عنه من قبل سامسونج مع استخدام عبارات قوية تؤكد النقلة الكبرى في عالم التكنولوجيا التي تصنعها سامسونج.

حيث تم الإعلان عن جوال Samsung Galaxy Xcover 5 مستخدمين عبارات مثل هاتف مصفح وهيكل متين للتأكيد على قوة الهاتف وقدراته الرائعة، وخاصةً لأصحاب الأعمال والمهام الثقيلة، وسنتناول في السطور التالية كافة التفاصيل حول الهاتف الجديد مع استعراض المواصفات والسعر في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Xcover 5

تم الإعلان عن المواصفات الأساسية للهاتف حيث يأتي بأبعاد 147.1 ملم طول و71.6 ملم عرض والسمك 9.2 ملم.

يمتاز الجهاز بكونه مضادًا للماء والغبار، بهيكل معدني رائع، وتم إضافة المطاط لتوفير امتصاص كامل للصدمات عند السقوط القوي للجهاز.

شاشة الهاتف المميزة التي تم الإعلان عنها تأتي بمقاس 5.3 بوصة وهي من نوع TFT ، تعمل باللمس وتوفر 16 مليون لون، وهي التي تستخدمها الشركة في الفترة الأخيرة.

أبعاد الشاشة 20:9، وتبلغ دقتها 1600×720 وبكثافة بكسلات تقدر بـ 331 بكسل لكل إنش، وتقدر حجم الشاشة إلى جسم الهاتف بنسبة 64.4 ٪ .

يبلغ وزن الجهاز 218 جرام، وهو يتوافر بلون واحد هو الأسود.

وتأتي شاشة الهاتف مدعومة بطبقة حماية لم يتم ذكر نوعها أو إصدارها، لكن بعض المصادر تشير إلى أنها من نوع غوريلا 6 Gorilla المستخدم في أغلب موديلات سامسونج الأخيرة، مثل samsung Galaxy a32 و Samsung Galaxy a72 ، وهي إجمالًا مضادة للصدمات والخدوش.

أداء هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5

تم الإعلان عن قدوم الهاتف الجديد بمعالج من نوع Exynos 850 الجديد، بـ8 نانو ميتر، وهو أحد المعالجات الحديثة والموفرة في الطاقة، (وهو مقسم إلى 4×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 و 4×2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) ، كما أنه يقدم أداء ولا أروع على مستوى التطبيقات والألعاب وغيرها، فهو الأحدث من نوعه الذي تقدمه الشركة، يدعمه معالج رسومي من نوع Mali-G52.

أما عن الرامات فالمعلومات المتاحة عن الهاتف تشير إلى أنه يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 4 غيغابايت.

وبالنسبة لذاكرة التخزين الداخلية أو الروم للهاتف الجديد فهي 64 جيجا بايت، مع إتاحة زيادة مساحة التخزين بإضافة كارت ميموري من فئة microSDXC .

وعلى ذكر الأداء القوي لهواتف سامسونج، فقد قدمت الشركة الكورية مؤخرًا، هواتف بأداء مثالي، للراغبين في المتعة، والحصول على تجربة مميزة، مثل Samsung Galaxy F62 و Samsung Galaxy a52.

مزايا جوال Galaxy Xcover 5 الجديد

تعتبر البطارية، من أكثر ما يتميز به هاتف سامسونج الجديد بالنسبة لتلك الفئة السعرية، حيث تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير، وهي من نوع ليثيوم ايون Li-ion، وهي توفر خاصية الشحن السريع بقوة 15 واط.

يتوافر بالجهاز الجديد أيضًا منفذ 3.5 ملم المعروف والخاص بسماعات الأذن.

منفذ الشحن في الهاتف من نوع USB Type-C 2.0.

يدعم جوال سامسونج الجديد أيضًا تركيب شريحتي اتصال.

هاتف Galaxy Xcover 5 يدعم العديد من الخصائص والأنظمة والمستشعرات مثل تحديد المواقع وأنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS، ومستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة.

يوفر الهاتف وسائل الحماية التقليدية مثل خاصية فتح الوجه أو Face Unlock ، بالإضافة إلى البصمة والموجودة بجانب الشاشة.

توفير شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

الهاتف سوف يستخدم نظام تشغيل أندرويد 11، مع واجهة مستخدم سامسونج الحديثة One UI 2.0.

الكاميرا الأمامية أو كاميرا السيلفي في الهاتف واحدة تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

أما الكاميرا الخلفية فهي واحدة أيضًا، وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة فتحة f/1.8، ودقة تصوير [email protected] مع فلاش ثنائي من نوع LED، وتوفر إمكانية تصوير بانوراما وصور عالية الجودة HDR.

موعد إصدار Samsung Galaxy Xcover 5

تم الإعلان عن الهاتف من قبل شركة سامسونج في 4 مارس 2021، ويتوقع أن يصدر الهاتف في الأسواق العالمية والعربية في منتصف الشهر الحالي تقريبًا.

سعر هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5 2021

أما عن سعر الهاهتف تم الإعلان عنه في الأسواق العالمية حوالي 360 دولار أمريكي.

سعر Galaxy Xcover 5 في السعودية 1350 ريال.

سعر Galaxy Xcover 5 في الإمارات 1322 درهم.

سعر هاتف Galaxy Xcover 5 في مصر 5650 جنيه.

الخاتمة

يعد هاتف سامسونج Samsung Galaxy Xcover 5 من الأجهزة المميزة لعشاق الحرية في الحركة، والأشخاص الذين تتعرض هواتفهم للتصادم والسقوط في المياه، يمكنك الحصول على هاتف يقدم لك قدرات رائعة مع أداء المثالي ومضاد للغبار والصدمات وكذلك المياه، وهي تجربة جديدة نتوقع تحديثها وتنميتها من قبل الشركة في المستقبل، وهو يعتبر نقلة جديدة تقدمها الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية.