تردد طيور بيبي 2021 عبر القمر الصناعي عربسات ونايل سات لمتابعة أفضل برامج الأطفال

تردد طيور بيبي تم تغييره مع بداية شهر يناير من العام الحالي 2021 حيث قامت قنوات طيور الجنة بتغيير تردداتها لتحسين جودة عرض وتقديم المحتوى، ومن ضمن قنواتها قناة بيبي المتخصصة في عرض محتوى الطفل من عمر سنة وهي من أكثر القنوات الناجحة والمميزة المتعلقة بالأطفال لما تقدمه كما أن لها شعبية كبيرة في العائلات من كل أنحاء الوطن العربي.

تردد طيور بيبي على عرب سات

يمكن للجميع استقبال تردد قناة طيور بيبي عبر الأرقام التالية

التردد : 11623

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

الاستقطاب يكون: أفقي

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات

أما عبر القمر الصناعي نايل سات فيمكن إدخال القيم التالية على جهاز الرسيفر الخاص بكم

تردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

الاستقطاب هو: أفقي

محتوي قناة طيور بيبي

تمتاز قناة طيور بيبي بتقديمها لمحتوى يناسب الأطفال حتى ست سنوات فهي تقوم بعرض برامج مختلفة متنوعة منها:

برامج تعليمية ترفيهية عن طريق الغناء والرسومات تمتاز بوقتها القصير حتى لا يمل الطفل.

فقرات تعليم أساسيات الدين الإسلامي من صلاة وأدعية.

أغاني تعريفية بالألوان والحيوانات وأصواتها.

ألعاب تنشط من ذكاء وتفكير الطفل تتناسب مع سنه.

أغاني باللغة الأجنبية مترجمة من نفس الأغاني باللغة العربية وبنفس اللحن حت يستطيع الطفل الربط وسهولة الحفظ.

كرتون مختلف يحمل أهداف تربوية وقيم هامة مثل التعاون والصدق والأمانة، مما يسهل عملية تنشئة الطفل تنشئة قويمة ومتفقة مع الآداب العامة والأخلاق الكريمة.

وتمتاز قناة طيور بيبي مثل قناة توم وجيري بعرضها للمحتوى بجانب مهذب فهي تراعي السن المستهدف أنه سن التقليد والمحاكاة لهذا تراعي تقديم اخلاقيات وسلوكيات قيمة بعدية تمامًا عن الألفاظ البذيئة، ولهذا يحرص دائماً جميع أولياء الأمور ممن لديهم أطفال على استقبال تردد طيور بيبي عبر مُختلف الأقمار الصناعية.