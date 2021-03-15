ألعاب باتل رويال مجانية.. أشهر ثلاث ألعاب في العالم أيهم تفضل؟!

ألعاب باتل رويال من أكثر الألعاب شيوعا بين فئات الشباب والأطفال فهي من نمط ألعاب الفيديو القتالية والألعاب الملكية التي تعتمد على المنافسة والحروب التي يميل إليها الشباب ويقوموا بتفريغ طاقاتهم من خلالها، كما أن هذه الألعاب تشبع رغبة اللاعبين في الاستكشاف والبحث والمغامرة للوصول للهدف والمحاربة من أجل البقاء، وقد قامت العديد من الألعاب على تلك الفكرة ومعظمها استطاع أن يحقق نجاح باهر ويحصد شعبية جارفة.

ألعاب باتل رويال

وتعد فكرة جميع ألعاب الباتل رويال واحدة وهي المحاولة من أجل البقاء ويكون الاختلاف طفيف بالنسبة لقوانين اللعبة وعدد أفراد الفريق الواحد وشروط الفوز وغيرها، وتبدأ battle royale mobile games بوجود عدد معين من الفريق في ساحة قتال كبيرة يقومون بالبحث عن أدوات ومعدات وزخيرة وبعدها يقومون ببدء الحرب على فريق العدو، للانتصار ويمكن أن تكون اللعبة منفردة أو في فريق، ونظراً للظروف التي يشهدها العالم لاقت تلك الألعاب رواجاً كبيراً، حيث أصبحت فرصة لتجميع الأصدقاء عبر لعبة الكترونية يحبونها مع مراعاة التباعد الاجتماعي، فيفرغون طاقتهم ويسلون أوقاتهم.

battle royale mobile games

وكلما قل عدد المقاتلين كلما ضاقت ساحت القتال حتى نصل لمرحلة الخطر والناجي الوحيد يكون هو الفائز، ولكن تختلف الألعاب من حيث انتساب الفوز للفرد أم للفريق، كما أنه في بداية اللعبة يتم اختيار الكيفية التي تريد اللعب بها هل يتم اللعب ضمن مجموعة أم بشكل فردي أم زوجي.

ومع نجاح ألعاب باتل رويال بدأ التطور في كل لعبة على حدة لكي تكتسح الساحة وكثير من هذه الألعاب أصبحت تقام لها مسابقات عالمية تضم العديد من الدول ومن أهم ألعاب باتل رويال” فري فاير، وبابجي، وفورتنايت ” وقد تم بيع العديد من النسخ من هذه الألعاب حول العالم.