نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرجاع سجل دردشة واتساب بالخطوات لاستعادة الرسائل والصور المحذوفة عبر WhatsApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب الأكثر استخداما من بين التطبيقات الأخرى، نظرا لأنه الأسهل والأسرع في الاستخدام، ويقوم الأشخاص المستخدمين لهم بالتواصل مع الآخرين بكل سهولة، فهو لا يحتاج سوى أن يقوم الشخص المستخدم بتنزيل التطبيق علي الهاتف الخاص به، ثم إدخال رقمه الخاص, ويمكنه أن يتواصل مع الأرقام الهاتف المحمول الذي يقوم بتسجيلها علي هاتفه، وإرسال صور وفيديوهات إلى الآخرين، وهو لا يحتاج إلى رسوم مالية، فهو متاح مجانا للجميع، كما أنه لديه العديد من المميزات، منها أنه يمكن استرجاع المحادثات في حالة فقدانها بسبب استبدال الهاتف أو مسح الواتس اب.

هذه ميزة رهيبة من واتساب يمكن من خلالها التعرف على الرسائل والصور التي تم فقدتها في واتساب بسبب الحذف، فقد تكون هناك أشياء مهمة يجب استرجاعها، وتمثل قلق كبير للمستخدم في حال فقدانها، ومن خلال هذه التقرير الذي يوضح كيفية استرجاع رسائل ومحادثات واتساب بعد حذفها يمكن الحصول على الملفات المفقودة بكل سهولة.

كيفية استعادة سجل الدردشة في WhatsApp

يمكن لمستخدم تطبيق الواتس اب أن يقوم باسترجاع محادثاته في حالة فقدانها، حيث أن التطبيق لديه الكثير من الإمكانيات والمميزات التي تميزه عن أي تطبيق آخر، كما أنه في حالة فقدان هذه المحادثات يمكن إتباع عدة خطوات لاسترجاعها مرة أخرى وهي:

قم بإلغاء تطبيق واتساب ثم تنزيله مرة أخرى.

افتح تطبيق الواتساب بعد تنزيله باستخدام رقمك.

ادخل علي استعادة المحادثات من googel drive

من خلال googel drive يمكنك استعادة المحادثات مرة أخرى.

يمكن من خلال ملفات الهاتف المحمول استرجاع النسخة الاحتياطية لمحادثات واتساب من خلال الدخول علي ملفات الهاتف، ثم الدخول علي whats app databasses وقم بإلغاء تثبيت واتساب ثم تنزيله مرة أخرى لكى يتم استرجاع المحادثات المفقودة.

استرجاع محادثات واتساب

هناك عدة طرق لكى تقوم باسترجاع المحادثات المفقودة علي تطبيق واتساب حيث أنه يوجد نسخ احتياطية من هذه المحادثات لكى يستطيع المستخدم أن يسترجعها ثانية في حالة فقدانها، كما أن هذا التطبيق لديه ملايين المستخدمين في جميع دول العالم، وهو من أكثرهم استخدامًا لسهولة التعامل معه، كما أنه متوافر مجانا على المتجر ويمكن تنزيله بسهولة، ويعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي تنال إعجاب المستخدمين، لما له من مميزات كثيرة واستخدامات عديدة، فمن خلاله يمكن الاتصال بأي شخص في العالم، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة بكل سهولة، ويمكن مشاركة الصورة والفيديوهات بين الناس وبعضها، فهو غير مكلف تمام ولا يحتاج إلى أي رسوم أو اشتراكات، ويمكن من خلاله تنزيل حالات يشاهدها الأشخاص المتابعين عندك، يمكن مشاركة اللحظات الجميلة والصور مع الأصدقاء في هذه الحالات، كما أنه يقوم بالتحديث المستمر لإطلاق أحدث الإمكانيات لديه.