طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite مجاناً الأصدار الأخير علي أي جهاز

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite، تعتبر من ألعاب القتال الإلكترونية المشهورة منذ مدة لعبة فورت نايت، والتي كان أول ظهور لها في 26 سبتمبر عام 2017 م، وكانت هذه اللعبة متاحة التحميل على أجهزة الجوال بجميع أنظمتها سواء الأندرويد أو الأيفون، ولكن في الفترة الأخيرة حدث اختلاف بين شركتي آبل وجوجل على نسبة رسوم هذه اللعبة على متجر التطبيقات.

وأدى هذا الاختلاف إلى عدم إتاحة هذه اللعبة على الهواتف، ولكن تتميز هذه اللعبة بأنه يمكن تحميل على أجهزة الحاسوب العادية والاستمتاع بها مع الأصدقاء، حيث تتيح هذه اللعبة نظام اللعب الجماعي (يشمل ثلاث أو أربع لاعبين) وكذلك الثنائي، وهنا نقدم لكم خطوات تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر:

طريقة تحميل لعبة فورت نايت Fortnite مجاناً علي اجهزة الكمبيوتر

في البداية يتم الدخول على موقع الشركة المالكة لعبة فورت نايت وهذا الموقع هو Epic Games، وبعد ذلك يتم إنشاء حساب على الموقع.

في مكان البحث يتم كتابة اسم اللعبة فورت نايت، وبعدها فوراً يتم الانتقال إلى صفحة اللعبة.

في مكان البحث يتم كتابة اسم اللعبة فورت نايت، وبعدها فوراً يتم الانتقال إلى صفحة اللعبة. يتم تحميل Epic Games Launcher من المكان المخصص له في صفحة اللعبة، ويمكن اختيار حفظ هذا الملف في أي مكان على جهاز الكمبيوتر وحتى سطح المكتب.

خطوات تنزيل فورت نايت Fortnite

بعد الانتهاء من تنزيل Epic Games Launcher قم بفتح الملف وتثبيته على جهازك، وحينها قد تتلقى رسالة تطلب الموافقة على إحداث بعض التغيرات في خصائص الجهاز لتتناسب مع الملف، وحينها يجب الموافقة والضغط على (نعم).

بعد ذلك يظهر طلب تسجيل الدخول إلى حساب Epic Games، وعند الدخول يتم البحث عن لعبة فورت نايت.

عند الدخول على صفحة اللعبة يجب الضغط فوق كلمة (GET) والموجودة أسفل الزاوية اليمنى من الصفحة.

يتم الضغط على كلمة (مكتبة) أو (Library) الموجودة في الشريط الجانبي الأصفر، وبعدها يتم الضغط على صورة فورت نايت الظاهرة باللون الرمادي.

يظهر بعد ذلك نافذة تطلب منك تحديد المكان المراد تحميل لعبة فورت نايت فيه، ويتم سؤالك عن رغبتك في تصدير اللعبة تلقائياً في حالة توفر إصدار حديث منها.

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة يمكن إنشاء اختصار لها على سطح المكتب وذلك لتسهيل إيجادها.